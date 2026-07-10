Ида Галич показала свадебный образ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Екатерина Чеснокова

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На снимках блогер позирует на фоне гор Северной Осетии.

Телеведущая и блогер Ида Галич на личной странице в социальных сетях выложила серию снимков в свадебном образе. Торжество проходит в Северрной Осетии.

«Я самая счастливая на свете. Вчера получила официальный документ, что <…> не только прекрасный отец, но и теперь мой законный муж», — подписала публикацию блогер.

Фото: Instagram*/galichida

На снимках, которыми поделилась блогер, она запечатлена в белоснежном наряде с изящными перьями, украшающими плечи и рукава. Фото сделаны на фоне гор Северной Осетии: именно здесь, на малой родине своей матери, Галич и решила устроить свадебное торжество.

Местом для церемонии Ида выбрала высокогорное озеро у Мидаграбинских водопадов. Однако местные жители и интернет-пользователи обратили внимание на то, что мероприятие на 200 гостей возле особо охраняемой природной зоны может нарушать закон.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ида Галич устроила балаган в столичном аэропорту Домодедово перед вылетом на собственную свадьбу. Невеста отобрала у сотрудников аэропорта служебный громкоговоритель и начала мешать остальным пассажирам, выкрикивая объявления.

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