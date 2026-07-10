Десятки кошек и собак: дети были найдены в доме с мертвыми животными

Двое детей найдены в доме с мертвыми животными

Фото: 5-tv.ru

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Правоохранительные органы прибыли по адресу для проведения обыска в рамках другого расследования.

Правоохранительные органы нашли двоих детей в крайне запущенном доме среди гниющих останков животных. Их родителям предъявили обвинения. Об этом сообщило People.

Инцидент произошел в американском штате Пенсильвания. Сотрудники ФБР прибыли по адресу для проведения обыска в рамках другого расследования.

Зайдя внутрь, правоохранители столкнулись с шокирующей картиной: помещения были завалены вещами, мусором, фекалиями и пропитаны мочой, а по дому бродили десятки голодных кошек.

В нечеловеческих условиях находились пятилетний ребенок и восьмимесячный младенец, которых немедленно госпитализировали для медицинского обследования.

Представители местной полиции охарактеризовали обстановку в здании как «ужасающую» и абсолютно непригодную для жизни.

Помимо спасения детей, потребовалось вмешательство специалистов по защите прав животных. Команда SPCA обнаружила в жилых помещениях и во дворе 38 кошек и собаку, при этом некоторые животные были уже мертвы.

Зоозащитники потратили несколько часов на отлов выживших питомцев, часть из которых все еще остается на территории объекта в установленных гуманных ловушках.

Всех изъятых зверей доставили в штаб-квартиру организации для проведения судебно-медицинской экспертизы и оказания помощи.

На месте задержали 44-летнюю Меган Бах, а позже под стражу взяли ее 43-летнего супруга Томаса Баха. Супругам вменяют создание опасности для благополучия несовершеннолетних, преступный сговор, а также хранение запрещенного оружия.

На данный момент обвиняемые Бах остаются под стражей в ожидании предварительных судебных слушаний.

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