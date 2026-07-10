Болел один, удалили 12: мужчина в Китае остался без зубов после визита в клинику

Фото: 5-tv.ru

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Со счетов мужчины списали почти три тысячи долларов — и он еще остался должен.

Житель провинции Шэньси Китая лишился всех 12 оставшихся зубов после визита в частную стоматологию, куда он пришел с жалобой на боль в одном зубе. Издание South China Morning Post сообщило, что клинику оштрафовали и закрыли на переоформление, деньги пациенту вернули.

Мужчина по фамилии Ли страдает гипертонией, ишемической болезнью сердца, диабетом и ранее перенес инфаркт миокарда. Он обратился в учреждение, увидев рекламу. Сотрудники клиники приехали за ним на машине, провели бесплатный осмотр.

В тот же день, по словам Ли, врачи удалили все 12 зубов и установили десять имплантов. С пациента списали 2800 долларов со всех счетов, при этом остался долг еще в 900 долларов.

Семья трижды жаловалась в местный департамент здравоохранения. Проверка выявила нарушения: клиника не предложила альтернативных вариантов лечения, не провела полного предоперационного обследования и нарушила правила ведения документации.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России все стоматологические манипуляции, способные вызвать боль, будут проводить с анастезией.

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