Против создателей сообщества «Империи гусей» возбудили уголовное дело

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

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Владельцев кавер-группы подозревают в развращении несовершеннолетних и организации секты.

Против создателей онлайн-клуба «Империя гусей» возбуждено уголовное дело. Их подозревают в развращении малолетних и организации секты. Об этом сообщил Следственный комитет Российской Федерации.

Поводом для расследования стали публикации в СМИ и социальных сетях, где участников коллектива обвинили в противоправных действиях в отношении подростков.

Инциденты, по версии следствия, происходили в Московской и Свердловской областях. Сейчас по этим фактам расследуют уголовные дела, возбужденные региональными управлениями СК. Следователи устанавливают всех возможных потерпевших, в том числе из других регионов России.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК по Московской области Ярославу Яковлеву и исполняющему обязанности руководителя СУ СК по Свердловской области Анатолию Надбитову представить доклады о ходе расследования и уже выясненных обстоятельствах. Исполнение поручений контролируется центральным аппаратом ведомства.

Ранее 5-tv.ru писали, что основателей онлайн-клуба «Империя гусей» обвиняют в совращении малолетних и сектантстве. Фигуранты Виктор Постнов и Алексей Кузьмин создали «Empire of Geese» в 2015–2016 годах как сообщество, посвященное эстонскому музыкальному коллективу, однако в действительности оно оказалось сетью педофилов, жертвами которой могут быть более 20 несовершеннолетних.

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