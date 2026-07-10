Фото, видео: 5-tv.ru

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Россия, в отличие от Незалежной, открыта для политико-дипломатических переговоров.

Киевский режим не склонен мирно урегулировать украинский конфликт. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.

«Мы видим, что киевский режим не склонен сейчас к мирному процессу абсолютно», — отметил представитель Кремля.

Но, несмотря на это, Россия все еще открыта для политико-дипломатических переговоров. Наша страна не против достичь целей СВО мирным путем, уточнил Песков. Однако у властей Незалежной такого желания нет. Поэтому Россия и продолжает спецоперацию.

«И по мере того, как киевская сторона пытается эскалировать, мы продолжаем создавать более широкую зону безопасности, буферную зону», — подчеркнул пресс-секретарь.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Россия способна добиться своих целей на Украине без использования ядерного оружия. Об этом заявил Песков. Он также отметил, что наша страна никогда не начнет третью мировую войну. Все действия РФ направлены лишь на обеспечения собственной безопасности.

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