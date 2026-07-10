Песков: разговор Путина и Трампа может состояться оперативно

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

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Для диалога российского и американского лидеров не нужна специальная подготовка.

Разговор президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа по телефону может состояться оперативно и без подготовки. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера.

«Действительно, пока телефонный разговор не состоялся, здесь особой подготовки не требуется, это может очень оперативно быть согласовано», — сказал Песков.

Как отметил официальный представитель Кремля, контакты Москвы и Вашингтона продолжают работать, и как только будет необходимо, беседа российского и американского президентов будет оперативно согласована и проведена.

Ранее Песков предположил, что Трамп не позвонил Путину после саммита НАТО, так как был «очень занят» в связи с состоявшимися в Турции дипломатическими контактами. Он также подчеркнул, что президент России всегда открыт к диалогу с американским коллегой. Ранее на фоне встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Анкаре 8 июля президент США заявил, что хотел бы позвонить Путину, но пока не сделал этого.

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