В Красноярске врачи спасли мужчину, напоровшегося на ножку стула

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Дерево пробило живот и повредило позвоночник пострадавшему.

В Красноярске врачи больницы скорой медицинской помощи (БСМП) спасли мужчину, которому ножка стула проткнула живот и повредила позвоночник. Об этом сообщила пресс-служба медучреждения на своей официальной странице в социальных сетях.

Мужчина получил тяжелую травму случайно: он встал на деревянный стул, который под ним подломился. Одна из ножек при падении пробила переднюю брюшную стенку и проникла в живот вплоть до позвоночника.

Пострадавший сперва обратился в районную больницу по месту жительства. Там ему провели экстренную операцию, во время которой извлекли видимую часть ножки и устранили повреждения кишечника.

Однако у мужчины появились боли в спине. Он принял их за обострение остеохондроза. С жалобами на это обратился в БСМП. Однако после проведения диагностики, компьютерной томографии и магнитно-резонансного исследования стало ясно, что причина боли в инородном теле. Осколок ножки застрял в позвоночнике.

«Он прошел по диагонали через два позвонка и межпозвоночный диск, чудом не задев спинной мозг, и находился от него критически близко — всего в полутора сантиметрах», — отметили в больнице.

Для того чтобы помочь пострадавшему, пришлось проводить не одну, а две операции. Первое хирургическое вмешательство было необходимо, чтобы стабилизировать позвоночник. Его укрепили металлическими конструкциями. Во время второй операции деревянный осколок был извлечен из тела.

После этого мужчина провел в больнице две недели и был выписан. Ему еще предстоит пройти реабилитацию, которая продлится несколько месяцев. Затем пострадавший сможет вернуться к полноценной жизни.

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