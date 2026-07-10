В России предложили пересмотреть тарифы ЖКХ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Расходы на содержание многоквартирных домов растут.

В России предложили увеличить плату за обслуживание многоквартирных домов. С инициативой выступил основатель и генеральный директор управляющей компании Алексей Яценко.

По его словам, расходы в жилищно-коммунальной сфере значительно выросли, тогда как во многих домах тарифы на содержание общего имущества остаются на прежнем уровне.

«Закон обязал управляющую компанию содержать дом по определенным правилам, но в МКД действует устаревший или близкий к его показателям муниципальный тариф, не позволяющий выполнять требования законодательства на должном уровне», — отметил эксперт.

Яценко отметил, что отсутствие регулярной индексации может привести к сокращению расходов на обслуживание домов, снижению качества работ, дефициту специалистов и увеличению числа аварий.

Кроме того, эксперт обратил внимание на сложности проведения общих собраний собственников, из-за чего согласовать изменение тарифа удается не всегда.

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