Рудковская: Александр Плющенко планирует выступить на Олимпиаде-2034

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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С весны наследник продюсера выступает за сборную Азербайджана.

Фигурист, сын продюсера Яны Рудковской и олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Александр Плющенко планирует выступать на Олимпиаде в 2034 году. Об этом рассказала знаменитая мама спортсмена изданию Sport24.

«Да, не все так быстро дается, как многим, но идет четко по плану Евгения: 13 лет — тройной аксель, 14–15 лет — четверные. В этом сезоне Саше будет непросто, но, как говорит мой Евгений Викторович Плющенко: «Сашина Олимпиада будет в 2034 году. Время подготовиться еще есть», — пояснила Рудковская.

Она также отметила, что ее наследник не бездельник, а настоящий труженик, который зарабатывает с самого детства и знает цену деньгам.

Также продюсер прокомментировала смену спортивного гражданства юного фигуриста. С весны 2026 года он выступает на международной арене за Азербайджан.

Рудковская подчеркнула, что ее сын — русский мальчик, который своими достижениями «прославит отечественную школу фигурного катания», в частности, учреждение титулованного отца. А Азербайджан дал ему возможность выступать на международных состязаниях. Поэтому Александр Плющенко, по словам матери, представляет сразу две страны.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Евгений и Александр Плющенко закрыли свои страницы в социальных сетях от посторонних. Это произошло после того, как появились новости о переходе юного фигуриста в сборную Азербайджана.

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