Поцелуи в губы, ревность и нарушение границ: почему женщины боятся рожать мальчиков

Фото: 5-tv.ru

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В сети набирает популярность нездоровый тренд, когда матери не могут отпустить взрослых сыновей.

«Я боюсь рожать мальчика». Еще несколько лет назад такая фраза звучала бы странно. Сегодня же подобные признания все чаще стали появляться в комментариях под вирусными роликами и на женских форумах. Причина — поведение некоторых матерей, которые, по мнению пользователей сети, не отпускают взрослых сыновей, ревнуют их к избранницам, нарушают личные границы и буквально превращают ребенка в центр своей жизни.

Подробнее об этом читайте в новом материале 5-tv.ru.

Опасный тренд

По данным новостных Telegram-каналов, семейные психологи начали фиксировать рост числа обращений от женщин, обеспокоенных темой воспитания сыновей и отношениями между матерью и ребенком. Одной из причин специалисты называют обсуждение в социальных сетях так называемых трендов «сыночка-корзиночка» и «моя бирочка», из-за которых некоторые женщины стали опасаться рождения мальчиков.

В видео женщины целуют взрослых детей в губы, настаивают на постоянном телесном контакте, болезненно реагируют на появление у сына девушки или супруги и фактически начинают воспринимать ребенка как самого близкого человека в своей жизни.

На фоне подобных обсуждений все чаще стал звучать термин «эмоциональный инцест». Несмотря на резкое название, речь не идет о сексуальных отношениях. Термин используется для описания ситуации, когда родитель начинает воспринимать ребенка не как сына или дочь, а как эмоционального партнера, перекладывая на него ту поддержку, внимание и близость, которые обычно существуют между взрослыми людьми.

По мнению семейного психолога Юлии Аникиной, которое она высказала Москве 24, подобное поведение может формироваться постепенно и зачастую связано с внутренними проблемами самой женщины.

Как пояснила специалист, одной из причин становится дефицит женской идентичности. Иными словами, женщина перестает ощущать себя полноценной личностью вне роли матери. Если при этом она не получает эмоциональной поддержки от мужа или партнера, ребенок постепенно начинает занимать место самого близкого человека в ее жизни.

Еще одной причиной психолог назвала страх сепарации — естественного процесса, во время которого ребенок взрослеет и начинает жить собственной жизнью. Для многих родителей это непростой этап, однако в отдельных случаях желание сохранить прежнюю близость превращается в попытку удержать сына рядом любой ценой.

По словам специалиста, подобная модель отношений со временем может сказаться и на самом ребенке. В дальнейшем сыну может быть сложно выстраивать романтические отношения и создавать собственную семью, поскольку мать нередко начинает воспринимать его партнершу как соперницу, а сам мужчина испытывает чувство вины, выбирая между личной жизнью и ожиданиями родителей. В отдельных случаях это действительно может отражаться и на сексуальной сфере.

По словам Юлии Аникиной, из-за активного обсуждения этой темы женщины все чаще обращаются за психологической помощью. Они хотят разобраться, где проходит граница между заботой и гиперопекой, а также боятся невольно повторить чужие ошибки в воспитании собственных детей.

Как отметила специалист, особенно заметен спрос на консультации в крупных городах, включая Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск и Екатеринбург.

Тем, кто переживает из-за подобных историй, психолог посоветовала не строить представление о материнстве исключительно на примерах из социальных сетей. По ее словам, важно сохранять личные интересы, не замыкать всю жизнь только на ребенке и помнить, что здоровые отношения строятся на уважении личных границ.

Специалист также подчеркнула, что еще до рождения ребенка женщине важно почувствовать себя самостоятельной личностью.

Страх или миф

Психолог Александра Миллер в беседе с 5-tv.ru прокомментировала обсуждение в социальных сетях, где некоторые женщины признаются, что начали опасаться рождения мальчиков. По мнению эксперта, сама проблема действительно существует, однако страх перед рождением сына она считает необоснованным.

Специалист отметила, что нездоровая эмоциональная зависимость между матерью и сыном — вовсе не новое явление. По ее словам, подобные истории существовали задолго до появления социальных сетей, а интернет лишь сделал их более заметными.

Эксперт считает, что проблема начинается значительно раньше — еще в семье, где люди не умеют выстраивать здоровые отношения друг с другом.

«Это самая важная вещь, которую, к сожалению, программа воспитания упускает. Преподают какие-то вообще совершенно дурацкие ненужные предметы, а вот эту основу основ, которая нужна будет реально для жизни и качественного функционирования человека, к сожалению, нет», — отметила она.

По словам психолога, большинство людей никогда не учат уважать личные границы, слышать друг друга, решать конфликты и строить здоровые отношения. В результате многие семьи существуют лишь формально.

По-настоящему счастливыми можно назвать лишь небольшую часть семей. Остальные, по ее мнению, либо быстро распадаются, либо продолжают жить вместе только по привычке, сохраняя брак исключительно ради детей или общественного мнения.

«Думаю, что, знаете, реальную статистику вы никогда в жизни не увидите. Но, основываясь на своем опыте, могу сказать, что процентов десять семей на самом деле по-настоящему счастливы, уважают друг друга, выстраивают здоровые взаимоотношения, и вот там присутствует любовь. Настоящая», — сказала эксперт.

Остальные союзы она назвала своеобразным суррогатом отношений.

«Все остальное — это абсолютный суррогат, либо такие, знаете, какие-то ситуативные браки. Вот женились, (через. — Прим. ред.) пять, максимум семь лет разводятся. Либо просто тянут такую лямку всю свою жизнь», — пояснила психолог.

По ее мнению, именно в подобных семьях нередко возникают ситуации, когда мать начинает слишком сильно контролировать жизнь сына и воспринимает его как главного человека в своей жизни.

Эксперт обратила внимание, что такие женщины зачастую не принимают выбор взрослого ребенка, вмешиваются в его личную жизнь и пытаются самостоятельно решать, с кем ему строить отношения и создавать семью.

По ее словам, подобное поведение связано не с современными трендами, а с психологическими проблемами, которые существовали всегда.

«Это такие мамы, которые не перерезают пуповину, которые идеализируют своего сына. И вот, да, им любая невестка не подойдет», — отметила специалист.

Она добавила, что в подобных случаях женщине необходима профессиональная психологическая помощь, поскольку чрезмерная привязанность способна разрушить отношения не только сына, но и всей семьи.

В качестве примера эксперт вспомнила фильм «Москва слезам не верит», где мать одного из героев также вмешивалась в его личную жизнь и была категорически против выбранной им женщины.

После этого разговор перешел к популярным в интернете видеороликам, на которых матери демонстрируют чрезмерно эмоциональное поведение по отношению к уже взрослым сыновьям.

Психолог призналась, что тоже видела подобные записи. Одним из самых ярких примере она назвала ролик, где молодой человек делает предложение своей девушке, однако в этот момент к нему подбегает мать и начинает его целовать, полностью переключая внимание на себя.

По мнению специалиста, подобное поведение говорит прежде всего о полном отсутствии личных границ.

«Тут полное неуважение, полное отсутствие границ. Как своих, так и несоблюдение чужих», — подчеркнула эксперт.

При этом она призналась, что не понимает, почему просмотр подобных роликов может стать причиной страха перед рождением мальчика.

По словам психолога, если женщину пугают такие истории и она считает подобное поведение неправильным, то это, наоборот, хороший знак.

«Если девушка это видит… Вот я, допустим, если вижу таких сумасшедших мамаш, и мне это не нравится, то скорее иду от противного. То есть я не захочу быть такой мамашей и, соответственно, буду делать все для того, чтобы ею не быть», — объяснила специалист.

Эксперт также рассказала, что специально читала комментарии под подобными видео. По ее словам, больше всего ее удивила реакция части пользователей, которые оправдывали происходящее и называли такое поведение нормальным проявлением материнской любви.

Именно это, считает психолог, вызывает гораздо больше вопросов, чем сами вирусные записи.

Вместе с тем специалист уверена, что женщины, которых подобные ситуации настораживают, как раз имеют все шансы выстроить здоровые отношения со своими будущими детьми.

«Если женщин пугают такие мамаши, то я думаю, что здесь, наоборот, не надо бояться рожать мальчика. Это как раз-таки те матери, которые могут родить и воспитать достойного такого парня», — заключила эксперт.

Ранее 5-tv.ru писал, почему женщине пришлось рожать на девять недель раньше положенного.

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