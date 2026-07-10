Голова кругом и давление скачет: кардиолог дал советы, которые пригодятся каждому

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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Неожиданную пользу для тех, у кого проблемы с давлением, может принести соленый огурец.

Если в день магнитной бури голова будто становится тяжелее, силы исчезают уже с утра, а тонометр вдруг показывает совсем не те цифры, многие привычно списывают все на «плохую погоду».

Но что на самом деле происходит с организмом в такие дни? Почему одни люди вообще ничего не чувствуют, а другие едва поднимаются с кровати? Кардиолог Андрей Кондрахин объяснил, кому действительно стоит насторожиться.

Как пережить опасные перепады давления, и почему обычный соленый огурец иногда помогает лучше, чем кажется на первый взгляд? Подробнее об этом читайте в новом материале 5-tv.ru

Давление под ударом

Перепады атмосферного давления и магнитные бури регулярно становятся одной из самых обсуждаемых тем в дни неблагоприятной погоды. Кардиолог Андрей Кондрахин объяснил 5-tv.ru, действительно ли такие явления способны ухудшать самочувствие, кто находится в группе риска и почему здоровые люди чаще всего не замечают подобных изменений.

По словам специалиста, важно не смешивать два разных явления — магнитные бури и перепады атмосферного давления. Несмотря на то что в новостях их нередко упоминают вместе, с медицинской точки зрения это не одно и то же. Атмосферное давление напрямую связано с погодой, тогда как магнитные бури возникают из-за повышенной солнечной активности и изменений магнитного поля Земли.

Именно вокруг магнитных бурь уже много лет идут споры. Одни уверены, что они становятся причиной головной боли, скачков давления и общего недомогания. Другие считают влияние этого природного явления сильно преувеличенным.

Как отметил Андрей Кондрахин, медицина пока не располагает убедительными доказательствами того, что магнитные бури сами по себе оказывают выраженное негативное воздействие на организм человека. В качестве примера врач привел исследование с помощью магнитно-резонансной томографии (МРТ). Во время такой процедуры человек находится внутри аппарата с очень мощным магнитным полем, которое значительно сильнее естественных изменений магнитного поля Земли. При этом обследование считается безопасным и ежедневно проводится миллионам пациентов по всему миру.

Однако на этом дискуссия не заканчивается. По словам кардиолога, часть медицинского сообщества придерживается другой точки зрения. Специалисты допускают, что магнитные бури способны не вызывать заболевание с нуля, а становиться своеобразным пусковым механизмом для уже существующих проблем со здоровьем.

Проще говоря, если человек полностью здоров, он, скорее всего, даже не заметит изменений. Но если у него уже есть хронические заболевания, организм может реагировать на любые изменения окружающей среды значительно острее.

В первую очередь речь идет о людях с гипертонией и гипотонией. Гипертония — это состояние, при котором артериальное давление постоянно повышено. Оно увеличивает нагрузку на сердце и сосуды и требует регулярного контроля. Гипотония, наоборот, характеризуется пониженным артериальным давлением. При ней человек может ощущать слабость, сонливость, головокружение и упадок сил.

Забота о себе

В дни, когда синоптики предупреждают о резких изменениях погоды или неблагоприятной геомагнитной обстановке, важно регулярно контролировать артериальное давление, соблюдать назначения лечащего врача и не пропускать прием препаратов.

Не менее важен и привычный режим дня. Помогают организму полноценный сон, достаточное количество воды, умеренная физическая активность и отказ от чрезмерных нагрузок.

Однако порой даже при соблюдении рекомендаций у пациента появляются головная боль, слабость или скачки артериального давления. В такой ситуации, отметил врач, важно заранее обсудить с лечащим доктором план действий.

«Магнитная буря не должна никак на вас задействовать, если вы правильно принимаете лекарства», — подчеркнул Андрей Кондрахин.

Если речь идет о гипертонии, врач допустил, что в отдельных случаях специалист может скорректировать терапию на время неблагоприятных погодных условий. Иногда достаточно временно изменить дозировку уже назначенного препарата или предусмотреть дополнительное средство, которое поможет удержать давление в пределах нормы. Но принимать такое решение самостоятельно нельзя. Даже привычные лекарства при неправильной дозировке способны навредить больше, чем сами перепады погоды.

Существует несколько простых способов и советов, которые могут помочь при легком ухудшении самочувствия. Речь идет именно о тех случаях, когда давление снизилось незначительно и человеку требуется лишь немного облегчить свое состояние.

Первый совет касается напитков. Многие привыкли считать, что при слабости, сонливости и упадке сил лучшим помощником становится крепкий кофе. Однако Андрей Кондрахин порекомендовал не спешить с таким выбором. По его словам, более полезным в подобной ситуации может оказаться обычный чай.

Как объяснил специалист, чай содержит танин — вещество, которое воздействует на организм мягче. Оно не вызывает столь резкой нагрузки на сосуды и помогает легче переносить временное понижение артериального давления.

Не менее важным кардиолог назвал соблюдение питьевого режима. По его словам, при гипотонии организму необходим достаточный объем жидкости.

Механизм здесь довольно простой. Когда организм получает достаточное количество жидкости, ему легче поддерживать необходимый объем циркулирующей крови. За счет этого артериальное давление может немного повыситься, а человек зачастую чувствует себя бодрее.

Еще одна рекомендация может показаться неожиданной тем, кто привык считать соль исключительно вредным продуктом. Однако в случае временного снижения давления кардиолог посоветовал добавить в рацион именно ее — соль.

По словам Кондрахина, для этого подойдет обычный соленый огурец. При этом врач отдельно обратил внимание, что речь идет именно о соленом, а не о маринованном продукте. Кроме того, помочь могут немного рассола, кусочек хорошо просоленного хлеба, сельдь или другие продукты, содержащие большое количество соли.

«Либо соленый хлеб, который такой, хорошо покрыт солью, либо селедка, либо что-нибудь соленое, которое очень прям соленое. Консервированное можно», — пояснил врач.

Объяснение такого совета также оказалось достаточно простым. Главную роль играет натрий, который содержится в поваренной соли. Этот элемент помогает организму удерживать воду. Когда жидкости становится немного больше, увеличивается объем циркулирующей крови, а вместе с ним может немного повыситься и артериальное давление.

Впрочем, специалист подчеркнул, что подобные способы подходят далеко не всем. Если человек всю жизнь страдает гипотонией, давление регулярно падает до опасных значений или появляются обмороки, выраженная слабость, потемнение в глазах и другие тревожные симптомы, рассчитывать только на чай, воду или соленые продукты нельзя.

Любые советы необходимо учитывать с учетом сопутствующих заболеваний. Например, людям с гипертонией, сердечной недостаточностью, заболеваниями почек или другими хроническими болезнями избыточное употребление соли может быть противопоказано.

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