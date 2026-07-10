На Москву и Подмосковье надвигается «комариная буря»

Фото, видео: Личный архив Ярослава Вольпина; 5-tv.ru

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Главный удар придется на Московскую область.

На Москву и Подмосковье движется «комариная буря». Об этом явлении 5-tv.ru подробно рассказал эколог Ярослав Вольпин.

Ученый отметил, что под «комариной бурей» имеется в виду сезонный пик численности кровососущих насекомых.

«Я бы не назвал это какой-то аномалией или беспрецедентным бедствием, но то, что в конце или начале августа нас ждет серьезный всплеск, это действительно факт», — сказал он.

Столичный регион стал «идеальным комбинатом по воспроизводству комаров». Дожди последних недель создали колоссальное количество временных водоемов — небольших лужиц, болот, которые в условиях жаркой погоды стали привлекательной средой для летающих кровопийц. Вода очень быстро прогреется и станет инкубатором для комаров, пояснил эксперт.

Очагами распространения комаров станут парковые зоны города, в которых есть пруды и озера, а главный удар придется на Московскую область с ее лесами и болотами. Относительно в безопасности будет центр Москвы, состоящий из стекла и бетона, а также снабженный ливневками, которые забирают все излишки влаги.

Ранее 5-tv.ru писал о лихорадке Денге — острой вирусной инфекции, которая передается человеку через укусы комаров.

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