«Главное, чтобы любили меня»: Бойко о мужчинах в розовом

Mia Boyka ответила на флешмоб мужчин в розовом на концерте

Фото: www.globallookpress.com/Belkin Alexey

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Исполнительница рассказала, что попросила музыкантов выйти на сцену в розовых рубашках.

Певица Мария Бойко, выступающая под псевдонимом Mia Boyka, прокомментировала флешмоб, который зрители устроили на ее концерте в Набережных Челнах. Многие мужчины пришли на выступление в розовой одежде, напомнив артистке о ее высказывании 2025 года, когда она критиковала мужчин, выбирающих этот цвет.

По словам исполнительницы, акция не вызвала у нее негативной реакции.

«Пусть мужчины носят, что хотят. Главное, чтобы любили меня, мои песни и приходили на концерт», — сказала исполнительница.

Mia Boyka также сообщила, что концерт посетили около 40 тысяч человек, а часть желающих не смогла попасть на площадку из-за нехватки мест.

Во время выступления певица поддержала флешмоб и попросила музыкантов своего коллектива выйти на сцену в розовых рубашках. По ее словам, сначала они не хотели менять сценические костюмы, однако в итоге согласились. Сама артистка также появилась перед зрителями в одежде розового цвета.

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