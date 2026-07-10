Неудачное возвращение домой: принц Гарри столкнулся с трудностями в Британии

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Реабилитироваться в глазах граждан герцогу Сассекскому пока не удалось.

Принц Гарри столкнулся с чередой неудач во время своего визита в Лондон. Трудности включают в том числе отказ в размещении в королевской резиденции и проигрыш в суде. Об этом сообщило Mirror.

По данным издания, герцог Сассекский, прибывший на родину для продвижения «Игр Непобедимых» и посещения благотворительных организаций, не смог остановиться в Букингемском дворце. Несмотря на наличие сотен свободных комнат в домах короля Карла III, Гарри был вынужден искать другое место для ночлега.

Ситуацию усложнил крупный судебный проигрыш в деле против издателя Daily Mail, который стал для принца серьезным репутационным ударом.

Также напряженность в отношениях с семьей остается высокой, несмотря на продолжающиеся переговоры о возможной встрече отца и сына.

Изначально предполагалось, что Гарри приедет вместе с супругой Меган Маркл и детьми. Однако проблемы с обеспечением безопасности заставили его путешествовать в одиночку.

Автор материала подчеркнул, что попытки принца «вырезать» себе новую прогрессивную роль в монархии пока оборачиваются хаосом.

Сейчас герцог находится в Бирмингеме, а его график остается неопределенным. Он вынужден заранее записываться на прием к собственному отцу.

Приезд Гарри усугубляется тем, что общественность и сама королевская семья, похоже, устали от постоянного противостояния.

Пока Карл III и королева Камилла занимаются насыщенной публичной деятельностью, например, посещением Лондонского зоопарка, Гарри продолжает вести юридические войны с британскими медиа.

Эксперты полагают, что принцу пора подвести черту под многочисленными конфликтами. Его попытки исправить имидж в глазах британцев пока не приносят успеха.

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