Гуманоидные роботы впервые провели хирургическую операцию на живых существах

Фото: 5-tv.ru

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Внедрение подобных технологий поможет справиться с мировым кризисом в сфере здравоохранения.

Человекоподобные роботы успешно провели малоинвазивные операции на живых организмах в рамках доклинических испытаний в США. Об этом сообщил журнал Nature.

Уникальный эксперимент был организован командой инженеров и хирургов из Калифорнийского университета в Сан-Диего. В ходе тестов системы, управляемые дистанционно, доказали свою способность выполнять тончайшие манипуляции, которые раньше были доступны только специализированным медицинским аппаратам или человеку.

Для испытаний ученые создали платформу под названием Surgie. В отличие от громоздких хирургических систем, этот робот ростом около полутора метров и весом порядка 27 килограммов способен использовать стандартные лапароскопические инструменты.

В рамках эксперимента были проведены две операции по удалению желчного пузыря у крупных млекопитающих. В первом случае андроид ассистировал человеку, а во втором — два робота действовали вместе как единая команда.

Исследователи подчеркнули, что точность движений Surgie оказалась сопоставима с показателями признанных роботизированных систем, применяемых в современных госпиталях.

Профессор Майкл Ип отметил, что внедрение подобных технологий поможет справиться с мировым кризисом в сфере здравоохранения, обеспечив доступ к качественной хирургии в удаленных регионах.

Несмотря на успех, специалисты зафиксировали и сложности. Операции длились дольше обычного из-за необходимости частой калибровки оборудования.

Кроме того, инженерам предстоит минимизировать задержку сигнала при управлении роботом на больших расстояниях.

В будущем такие гуманоиды смогут не только оперировать, но и выполнять функции санитаров: подготавливать операционные залы и транспортировать необходимое медицинское оборудование.

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