«Друг на час», «нытинг» и помощники по переписке: странные профессии стали приносить хорошие деньги

В России набирает популярность сервис, где можно пожаловаться за деньги

Фото: 5-tv.ru

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На рынке появляются специалисты, которые еще несколько лет назад показались бы шуткой.

Еще недавно за деньги нанимали репетиторов, юристов или мастеров по ремонту. Теперь все чаще платят за то, что раньше получали бесплатно: чтобы кто-то выслушал, составил компанию, поддержал разговор или даже помог написать сообщение в мессенджере.

На рынке появляются профессии, которые еще несколько лет назад показались бы шуткой. Но спрос на них растет, а вместе с ним — и заработки исполнителей. Подробнее об этом читайте в новом материале 5-tv.ru.

Платят за жалобы

Рынок необычных услуг в России продолжает стремительно меняться. Пока одни готовы платить за прогулки по болотам или отдых в психиатрических клиниках, другие зарабатывают на человеческих эмоциях.

Все большую популярность набирает так называемый «нытинг» — услуга, при которой человеку платят исключительно за то, чтобы его внимательно выслушали без советов, нравоучений и попыток решить проблему.

Как пояснили в издании Финансы Mail, суть «нытинга» максимально проста. Клиент приходит или созванивается с человеком, который в течение заранее оговоренного времени выслушивает его жалобы, переживания и накопившиеся эмоции.

При этом собеседник не анализирует ситуацию, не дает рекомендаций и не пытается выступать в роли психолога.

Стоимость подобных услуг отличается в разы. На площадках с объявлениями можно встретить предложения как за 700 рублей, так и за 10 тысяч рублей в час. Итоговая цена зависит сразу от нескольких факторов.

В первую очередь значение имеет формат общения. Многие исполнители работают по поминутной оплате. Например, за получасовую беседу просят около 700 рублей, а полноценный час разговора обходится примерно в 1300 рублей.

Онлайн-встречи обычно стоят дешевле, тогда как личное общение, особенно в крупных городах, оценивается значительно выше.

Не менее важную роль играет и то, кто именно предлагает такую услугу. Среди исполнителей встречаются самые разные люди. Одни прямо указывают, что не имеют психологического образования и позиционируют себя как «понимающего собеседника», готового просто выслушать человека.

Другие проходят личную терапию, получают профильное образование или уже работают в сфере психологии. Их услуги стоят заметно дороже.

При этом недорогой сегмент рынка во многом заняли старшеклассники и студенты. Для них «нытинг» становится возможностью одновременно расширить круг общения и заработать на повседневные расходы — оплату транспорта, походы в кино, кафе или другие личные нужды.

За сравнительно небольшие деньги они предлагают клиентам время, внимание и возможность спокойно высказаться.

Еще один фактор, который напрямую влияет на стоимость услуги, — регион. В крупных городах спрос на подобные сервисы значительно выше, поэтому и расценки оказываются заметно больше.

В небольших населенных пунктах аналогичные предложения обходятся дешевле, однако количество исполнителей там пока остается ограниченным.

Друг на час

На фоне стремительного роста популярности «нытинга» появляются и другие необычные услуги, которые еще несколько лет назад казались странными. Одна из таких услуг — «друг на час». Исполнители предлагают сопровождение в повседневных делах: прогулки по городу, походы в кафе, кино, музеи, а также простое общение без обязательств.

По оценкам участников рынка и данных сервисов объявлений, стоимость услуги сильно разнится. В среднем час общения обходится от 500–1000 рублей в небольших городах и до 2000–3000 рублей в крупных мегаполисах.

Отдельно оплачиваются дорога, входные билеты и дополнительные часы, если встреча затягивается. Многие исполнители устанавливают минимальный заказ — обычно от двух часов.

В Омске, по данным региональных площадок, размещено более 200 подобных предложений. Причем спектр крайне широк: от обычных собеседников до людей, которые позиционируют себя как универсальных помощников в городе — с функциями курьера, «трезвого водителя» и даже посредника в делах.

Показательной стала ситуация на популярных сервисах объявлений. При вводе запроса «друг на час» система выдает сотни профилей.

В одном из свежих объявлений жительница Омска предлагает себя в роли собеседника без дополнительных функций. Общение только по телефону или в переписке. Цена фиксирована: 500 рублей за час переписки и около 1000 рублей за живой разговор.

Автор подчеркнула, что основа услуги — эмпатия и умение поддерживать диалог. При этом сразу обозначила ограничения: никаких обсуждений политики, грубости и «взрослых тем».

Еще в Китае появилась профессия «аутсорс-сыновья» — взрослые мужчины, которых нанимают для общения и помощи пожилым людям.

Изначально проект возник в городе Далянь, когда местный житель организовал группу добровольцев, навещавших одиноких пенсионеров. Со временем инициатива превратилась в оплачиваемую услугу, а число таких «сыновей на час» в стране превысило тысячу.

Один из участников проекта, бывший коллектор Акаи, рассказывал, что пришел в эту сферу после личной трагедии, связанной с поисками пропавшей женщины. По его словам, работа изменила взгляд на человеческое общение: пожилым людям часто требуется не столько помощь, сколько внимание и присутствие рядом.

Стоимость услуг «аутсорс-сыновей» в Китае варьируется от 70 до 350 долларов за сеанс. Их задачи включают сопровождение, помощь в быту и элементарное общение. При этом заказчиками чаще всего становятся взрослые дети, которые не могут постоянно находиться рядом с родителями.

Отдельную нишу занимает услуга «переписчик» или помощник по онлайн-коммуникациям. Такие специалисты ведут диалоги в мессенджерах, помогают формулировать ответы, подсказывают, как начать знакомство или продолжить разговор после паузы.

В ряде случаев они фактически берут на себя часть цифрового общения клиента, особенно если речь идет о страхе первого сообщения или неуверенности в переписке.

А в чем причина?

Все больше повседневного общения переходит в мессенджеры и социальные сети. Созвон с друзьями все чаще заменяют переписка, короткие сообщения и реакции в чатах.

В результате многие признаются, что, несмотря на десятки контактов в телефоне и постоянное присутствие в интернете, им все сложнее найти человека, с которым можно просто спокойно поговорить, выговориться или провести время без какой-либо цели.

На этом фоне неудивительно, что спрос на платное общение постепенно растет. Для одних это возможность отвлечься от одиночества, для других — шанс обсудить накопившиеся проблемы с человеком, который готов внимательно выслушать.

Нередко такой формат выбирают люди, недавно переехавшие в другой город, работающие удаленно или просто не имеющие широкого круга общения. Вместо долгих поисков новых знакомств они предпочитают заплатить за компанию на прогулке, поход в кино или обычный разговор за чашкой кофе.

Свой вклад в развитие этого рынка вносит и ускорившийся ритм жизни. Свободного времени становится меньше, встречи с друзьями все чаще откладываются на неопределенный срок, а живое общение постепенно превращается в дефицит.

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