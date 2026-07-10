После атаки БПЛА в Таганроге эвакуировали людей, чьи дома попали в зону ЧС

Фото: © РИА Новости/Алексей Никольский

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Над Ростовской областью ПВО ликвидировали порядка 30 вражеских дронов.

После атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе Таганрог Ростовской области оперативно эвакуировали людей, чьи дома попали в зону ЧС. Об этом в своем канале в мессенджере МАКС сообщила глава города Светлана Камбулова.

Сотрудники экстренных служб продолжают работать на местах падения вражеских дронов, выполняя поставленные задачи, уточнила Камбулова.

Глава Таганрога обратилась к жителям города. Камбулова напомнила, что ни в коем случае нельзя трогать фрагменты летательных аппаратов. При обнаружении обломков беспилотников следует сразу позвонить в полицию или в 112.

Кроме того, Камбулова призвала жителей не паниковать в случае объявления угрозы применения БПЛА и действовать по инструкции. Информация о раненых или погибших отсутствует.

Прежде губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что ВСУ нанесли масштабный удар по региону при помощи беспилотников. Дежурные средства противовоздушной обороны РФ ликвидировали около 30 дронов. Кроме Таганрога, пострадал Азовский район. Там в селе Кагальник произошло возгорание административного здания.

Минувшей ночью боевики киевского режима также атаковали Краснодарский край. В результате чего на нефтеперерабатывающем заводе произошло возгорание. Информация о пострадавших уточняется.

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