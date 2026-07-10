Затоплены дома и смыты сады: в Дагестане вновь прошли разрушительные ливни

Фото, видео: © РИА Новости/Михаил Воскресенский; 5-tv.ru

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Бурные потоки сносили машины и мосты, разрушены дороги. Изолированы десятки аулов.

Вихри, ураганный ветер и проливные дожди! Непогода проверяет на прочность российские регионы. По Башкирии прошел смерч. Он сносил крыши и срывал обшивку. На столицу республики — Уфу — обрушился сильный дождь. Передвигаться по улицам можно только в брод, на дорогах огромные пробки. Местами автомобили почти полностью скрылись под водой. Ливневки не справляются.

А в Дагестане, похоже, повторяется апрельский сценарий. В республике вводят режим ЧС из-за наводнений. Десятки населенных пунктов остаются без какого-либо транспортного сообщения.

Мощные потоки размывают дороги — и даже сносят дома. Участившиеся камнепады угрожают жителям и туристам. Корреспондент «Известий» Даниял Исаев расскажет.

В Дагестане вновь прошли разрушительные ливни. Бурные потоки сносили машины и мосты. Разрушены дороги, ведущие к главным туристическим локациям. Теперь вообще невозможно проехать к аулу-призраку Гамсутль, а к другим достопримечательностям добраться можно только по объездным дорогам.

Уровень воды на каскаде гидроэлектростанций резко вырос. На Ирганайской ГЭС начали аварийный сброс. Поток воды буквально срезал часть дороги, оставив вместо нее отвесный обрыв.

В соседнем Левашинском районе мелкая речушка превратилась в бушующую реку. Дома не устояли.

Этот дом сейчас больше похож на нежилое строение. Все изменилось за считанные часы. Вода хлынула из сада прямо в жилые помещения, сметая все на пути. Стихия не оставила и шанса на спасение родного очага.

Погибло и самое дорогое для горцев. Уничтожены родовые фруктовые сады — для местных жителей это основной источник заработка.

А вот тут поток уже заходил в жилые дома. Люди пытались остановить воду мешками и подручными средствами, но стихия оказалась сильнее.

Село Чирката — одно из первых мест, куда пришелся удар стихии. Затоплены несколько домов. Вот, взгляните: здесь воздвигали барьеры из подручных средств. Но против такого водного массива это было почти бесполезно.

Больше всего пострадали дома у самого русла реки. Вода прошла через дворы, оставив после себя грязь, ил и испорченное имущество.

«Вот отсюда, вот видите, отсюда зашла. И оттуда вышла. И стены тоже испортились. Все, что там было, все испортилось», — рассказал пострадавший Сайгитов Сайгит.

Непогода практически изолировала десятки аулов. Без транспортного сообщения остались более 50 сел. Но синоптики вновь обещают дожди, а значит, испытание для горных районов Дагестана еще не закончено.

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