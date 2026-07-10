Загадочная смерть: мумифицированное тело серийного насильника нашли в фургоне

Фото: 5-tv.ru

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У мужчины было сломано пять ребер.

Мумифицированные останки серийного насильника были обнаружены в жилом автофургоне спустя шесть месяцев после его исчезновения. Об этом сообщило Mirror.

По данным издания, 71-летний британец Ричард Скэтчард находился в розыске в связи с гибелью его сожительницы Келли Файерс. Тело правонарушителя нашли на территории кемпинга, когда фургон забирали со склада после зимнего хранения.

Ранее Скэтчард уже отбывал срок за изнасилования и применение медицинских препаратов против своих жертв в период с 1986 по 2000 год.

Следствие установило, что Скэтчард исчез сразу после того, как в его доме в Майнхеде нашли мертвой 61-летнюю Келли Файерс.

Экспертиза пришла к выводу, что женщина была убита. Сожитель принудил ее принять смертельную дозу снотворного и алкоголя. Патологоанатом Дебора Кук отметила, что тело самого Скэтчарда сильно разложилось, а внутренние органы подверглись мумификации.

«Посмертное обследование подтвердило почти полную мумификацию тела. Внутренние органы серьезно пострадали от разложения, но очевидных естественных заболеваний, которые могли бы объяснить его смерть, обнаружено не было», — заявила Кук.

Несмотря на переломы пяти ребер, явных следов насильственной смерти или самоубийства выявлено не было, поэтому причину кончины признали неустановленной.

Сотрудники полиции обратили внимание на наручные часы беглеца, которые показывали британское летнее время. Детектив Крейг Томсон подчеркнул, что у преступника не было связей с кемпингом, и остается загадкой, как именно он туда попал.

Офицер по надзору Кертис Мартин добавил, что Скэтчард считался опасным и склонным к манипуляциям. Он скрывал свои отношения с Файерс от властей, понимая, что нарушение условий досрочного освобождения неизбежно приведет его обратно в тюрьму.

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