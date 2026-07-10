Красный суперфуд: диетологи раскрыли удивительную пользу свеклы для здоровья

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Однако некоторым людям стоит быть с ней поаккуратнее.

Свекла признана экспертами уникальным продуктом для диетического питания, способствующим снижению кровяного давления и повышению либидо. Об этом сообщило Daily Mail.

Специалисты подчеркивают, что овощ практически не содержит калорий, но при этом богат нитратами, которые в организме превращаются в оксид азота. Это соединение помогает расслаблять и расширять кровеносные сосуды, что благотворно сказывается на работе всей сердечно-сосудистой системы.

Диетолог Лили Сауттер отмечает, что свекла является отличным источником клетчатки, фолиевой кислоты, марганца и калия. Яркий цвет корнеплода обусловлен наличием беталаинов — мощных антиоксидантов с противовоспалительными свойствами, которые защищают клетки от повреждений.

Несмотря на огромную пользу, медики советуют соблюдать осторожность при употреблении свеклы людям с определенными заболеваниями. Высокое содержание оксалатов может спровоцировать образование камней в почках, а избыток калия опасен при хронической почечной недостаточности.

Также овощ содержит FODMAP-углеводы, которые иногда вызывают вздутие и дискомфорт у пациентов с чувствительным кишечником. Сауттер рекомендует сочетать свеклу с продуктами, богатыми витамином С, например, с лимонным соком или апельсинами, чтобы улучшить усвоение железа.

При выборе маринованной свеклы стоит отдавать предпочтение ферментированным продуктам. Обычный уксусный маринад уничтожает полезные живые бактерии, необходимые для поддержания здоровой микрофлоры.

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