Полиция Британии потеряла контроль над преступниками

Фото: www.globallookpress.com/Stephen Chung

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Власти объясняют сложившееся положение дел рядом различных обстоятельств.

В Великобритании тысячи осужденных, которые по решению суда должны находиться под постоянным наблюдением, не носят электронные браслеты. Об этом сообщило Daily Mail.

Министерство юстиции официально подтвердило, что по состоянию на конец марта 2026 года устройства не были установлены 5 450 лицам. Это составляет почти седьмую часть от общего числа в 37 600 правонарушителей, в отношении которых действуют соответствующие предписания.

Ситуация вызвала серьезную критику в адрес правительства, поскольку власти планируют масштабное сокращение числа заключенных в тюрьмах, заменяя реальные сроки наказаниями с обязательным ношением датчиков.

Представители ведомства объясняют сложившееся положение дел рядом различных обстоятельств. По их данным, оборудование часто не закрепляется за человеком из-за того, что преступника не оказывается дома в момент визита специалистов, либо у него имеются медицинские противопоказания.

Также фиксируются случаи повторного заключения под стражу до момента установки трекера или нахождение осужденного менее чем в двух сутках от завершения срока действия ордера.

«Существует целый ряд причин, по которым оборудование могло быть не назначено. Например, правонарушитель отсутствовал по адресу установки, был возвращен под стражу, имеет медицинские причины или находится в пределах двух дней до начала или окончания срока действия приказа», — прокомментировали ситуацию в министерстве.

Нынешний инцидент напомнил громкое разбирательство 2013 года, когда компании-подрядчики G4S и Serco выставляли государству счета за мониторинг людей, которые на самом деле уже умерли или давно находились в тюрьме.

В результате этого скандала фирмы вернули в бюджет сотни миллионов фунтов и выплатили огромные штрафы после расследования Службы по борьбе с крупным мошенничеством.

Ожидается, что потребность в браслетах резко возрастет в сентябре, когда начнется реализация правительственной программы по досрочному освобождению.

При этом уже сейчас свыше 60 тысяч преступников вышли на свободу раньше положенного времени в рамках действующих льготных механизмов.

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