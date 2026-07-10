Немного сидеть и много ходить: неочевидные факторы риска онкологических заболеваний

Фото: 5-tv.ru

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Рак может развиться не только из-за курения и злоупотребление алкоголем.

Все мы знаем, что курение, злоупотребление алкоголем, наследственность и плохая экология часто становятся причиной развития онкологических заболеваний. Однако этим скудным списком факторы, повышающие риски появления рака, не ограничиваются. Иногда вероятность образования злокачественной опухоли не столь очевидна, как может показаться.

О том, какие необычные факторы риска развития этого недуга уже известны ученым, в материале 5-tv.ru.

Движение — жизнь

Недавно ученые из Университета Глазго опубликовали работу, посвященную влиянию длительного сидения и лежания в течение дня на организм. Специалисты наблюдали за 91 человеком на протяжении 12 лет и пришли к выводу, что непрерывное сидение в течение 30 минут увеличивает риск развития онкологических заболеваний. При этом каждый дополнительный час непрерывной малоподвижности увеличивает рост вероятности на 10%.

Исправить ситуацию может даже минимальная физическая активность вроде мытья посуды или выполнения каких-либо других домашних дел. Если заменить один час сидения на подобную нагрузку, то риски рака снижаются на 12%. А если заменить 30 минут на стуле на такие же 30 минут, но легкой прогулки в среднем темпе, то можно снизить опасность на 8%. Даже пять минут активности вместо пяти минут малоподвижного положения уменьшают риски на 22%.

Кроме того, похожие исследования на влияние движения проводились для выявления связи с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Непрерывное длительное сидение негативно отразилось и на этой системе.

При этом авторы работы о связи малоподвижности с раком подчеркнули, что у них было наблюдательное исследование. Они анализировали статистические связи, поэтому утверждать то, что эта теория полностью доказана, они не берутся.

За лишним весом может последовать рак

Уровень физических нагрузок также связан с появлением или отсутствием у человека лишнего веса. Дополнительные килограммы — это не только дополнительная нагрузка на опорно-двигательный аппарат, негативное влияние на сердечно-сосудистую систему и работу пищеварения. Лишний вес — это еще один фактор риска развития онкологического заболевания.

Дело в том, что жировая ткань участвует в гормональном обмене, сказывается на уровне воспаления и чувствительности к инсулину. Отклонения от нормы тут создает благоприятные условия для развития некоторых видов злокачественной опухоли. К таковым можно отнести рак эндометрия.

Ожирение наравне с курением увеличивают вероятность появления новообразования в почках. Также эти внутренние органы могут пострадать из-за высокого артериального давления.

Мы то, что мы едим

Питание уже давно признано одним из важнейших факторов, влияющих на здоровье и продолжительность жизни человека. Продукты, которые мы употребляем в пищу, могут также повлиять и на формирования злокачественной опухоли.

К таковым можно отнести сливочное масло, подвергшееся воздействию высоких температур.

«Насыщенные жиры, содержащиеся в сливочном масле, при длительном нагревании превращаются в канцерогены и вредные вещества. Чем дольше жарить на сливочном масле, тем больше образуется опасных соединений, повышающих риск онкологических заболеваний», — об этом рассказал гастроэнтеролог Сергей Вялов в своем Telegram-канале.

Поэтому, если есть необходимость что-либо пожарить, то лучше отдать предпочтение растительным маслам с высокой температурой дымления.

Стоит также обращать внимание на то, что мы пьем. Не только алкогольные напитки способны негативно сказываться на здоровье человека. Также к «красным флагам» в этом вопросе относятся энергетики.

Но куда более неожиданным может стать факт того, что безалкогольные напитки, на упаковке которых красуется гордая надпись «без сахара» тоже являются чем-то опасным. И да, сахар, злоупотреблять которым нежелательно, действительно в них может отсутствовать. Но во многих продуктах в составе есть подсластитель аспартам. И если начать употреблять его на регулярной основе, то риск развития рака печени сильно увеличится.

При этом диетолог Андреа Уризар в издании HuffPost подчеркнула, что если изредка съедать или выпивать что-то подобное, то вред будет минимальным. Однако злоупотребление этого подсластителя может стать тем самым фактором, способным спровоцировать подобный недуг.

Еще одной вкусовой добавкой, увеличивающей вероятность развития злокачественной опухоли, но в этот раз желудка, является соль. Именно поэтому показатели наибольшей заболеваемости этого органа высока в странах Азии. Так как именно там испытывают особую любовь к соленым блюдам.

По словам профессора отделения желудочно-кишечной хирургии университетской больницы Анам при Корейском университете Пак Сон Су, соленая пища повреждает слизистую оболочку желудка, усиливает воспаление и повышает восприимчивость к бактериям Helicobacter pylori. Именно эти бактерии чаще всего провоцируют рак желудка.

По расчетам хирурга, соленая и маринованная пища увеличивает риск этого онкологического заболевания примерно в 1,4–2 раза.

Нанопластик

А вот российские ученые доказали, что нанопластик, попадающий в организм человека, тоже может спровоцировать развитие злокачественной опухоли. Исследователи при помощи компьютерного моделирования выяснили, что частицы нанопластика вытесняют из клеточной оболочки холестерин — важнейший для нее материал. А это, в свою очередь, снижает защитную функцию мембраны. То есть вероятность того, что в клетку попадут вредные вещества, увеличивается.

При этом способов попадания этих частиц в наш организм в современных условиях достаточно много. Например, через косметику, моющие средства, одноразовую посуду и даже через синтетическую одежду при стирке.

Неочевидные симптомы

Все врачи сходятся во мнении, что важна ранняя диагностика онкологического заболевание. Тогда шансы на благополучный исход и выздоровление значительно выше. Однако далеко не все симптомы способны насторожить человека и заставить его пойти к врачу.

Одним из неочевидных сигналов недоброкачественной опухоли в желудочно-кишечном тракте (ЖКТ) может быть отрыжка. По словам Вялова, сам по себе этот процесс в организме является нормой. Бывает такое, что газ в желудке накапливается с избытком. Его большое количество заставляет открыться клапан, и газ под давлением выходит.

Однако если отрыжка наблюдается постоянно, то это сигнал организма о том, что в работе ЖКТ появился сбой. А если отрыжка начала сопровождаться неприятным запахом, то это должно насторожить человека еще больше. В норме его быть не должно.

«Запах тухлых яиц — самый тревожный: в желудке недостаточно кислоты для переваривания белков. Непереваренная пища застревает, начинается гниение. Может быть симптомом атрофического гастрита, панкреатита, стеноза привратника, диабета, онкологии», — уточнил медик.

Также настораживающими симптомами рака могут быть постоянная слабость, быстрая утомляемость, увеличенные лимфоузлы в области паха и шеи, примеси крови в моче и кале, ночная потливость.

Кроме того, не стоит оставлять без внимания температуру в диапазоне от 37 до 38 градусов, которая держится длительное время без признаков инфекции. Резкая потеря веса без диет, смены рациона и физических нагрузок — тоже не самый обнадеживающий знак. К тревожным признакам можно отнести и ранки на коже и слизистых оболочках, которые подолгу не заживают.

Хирург-онколог Анастасия Фатьянова в комментарии изданию Life.ru подчеркнула, что каждый из этих признаков по отдельности — еще не приговор. Как правило, причины кроются в чем-то другом. Но если это комплекс симптомов, особенно если они неуклонно прогрессируют, то визит к врачу лучше не откладывать.

Врач-патологоанатом, кандидат медицинских наук Дмитрий Буланов изданию Lenta.ru рассказал, что признаки рака головного мозга пациенты часто путают с депрессией, тревожными расстройствами или списывают на последствия приема препаратов. К симптомам этого недуга относятся раздражительность, изменения в поведении, заторможенность, забывчивость, головная боль, тошнота, рвота, судороги, нарушения речи, координации и зрения.

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