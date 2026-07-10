«Мы не знаем, что это такое»: глава НАСА подтвердил наличие снимков НЛО

Фото: www.globallookpress.com/ Andrew Thomas

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Этот вопрос находится в фокусе внимания президента США Дональда Трампа.

НАСА располагает изображениями неопознанных летающих объектов. Об этом сообщило Daily Mail со ссылкой на заявление главы агентства Джареда Айзекмана.

По его словам, данные снимки были сделаны непосредственно в космосе, и запечатленные на них явления нельзя объяснить естественными причинами, такими как пролет комет или иные природные феномены.

Айзекман подчеркнул, что этот вопрос находится в фокусе внимания президента США Дональда Трампа, который активно выступает за раскрытие информации.

«Мы запечатлели образы, и на основе имеющихся у нас данных. И мы не знаем, что это такое», — сообщил он в интервью.

Несмотря на наличие таинственных кадров, Айзекман уточнил, что пока не видел прямых доказательств в виде разбившихся аппаратов или тел пришельцев в распоряжении американского правительства.

Однако он выразил твердую убежденность, что человечество вскоре придет к выводу о повсеместном распространении жизни во Вселенной. По его мнению, доказательства могут находиться на расстоянии 225 миллионов километров от Земли — на Марсе.

Руководитель агентства возлагает большие надежды на образцы грунта с Красной планеты. Они с высокой долей вероятности могут содержать следы древних микроорганизмов.

Интерес к теме неопознанных летающих объектов стал одним из стимулов для новой стратегии, ориентированной на отправку пилотируемой миссии к Марсу до конца текущего десятилетия.

Айзекман, являющийся гражданским астронавтом и опытным пилотом, отметил, что миссия НАСА фундаментально направлена на поиск ответа на вопрос о том: есть ли жизнь вне Земли.

Также он пообещал бороться со скептицизмом в отношении прошлых достижений. Айзекман пообещал оснастить новые лунные модули программы «Артемида» камерами сверхвысокой четкости, чтобы развеять любые сомнения в реальности космических полетов.

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