Татьяна Буланова живет отдельно от мужа и считает это нормой

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

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Супруг артистки находится в Москве, а сама певица — в Санкт-Петербурге.

Еще недавно семейная жизнь по классическим правилам считалась единственно возможным вариантом: один дом, общий быт, каждый день рядом. Однако теперь даже известные пары выбирают другой путь.

Татьяна Буланова призналась, что живет с мужем Валерием Рудневым в так называемом гостевом браке — супруги находятся в разных городах и встречаются примерно раз в неделю.

Для одних это кажется необычным решением, а для других — способом сохранить чувства и личное пространство. Психолог рассказал, когда такой формат действительно помогает отношениям, а в каких случаях может стать причиной проблем.

Подробнее об этом читайте в новом материале 5-tv.ru.

Брак на расстоянии

Заслуженная артистка России Татьяна Буланова рассказала, что живет с супругом Валерием Рудневым в разных городах и встречается с ним примерно раз в неделю. Об особенностях семейной жизни певица сообщила во время беседы с Super.ru на Большой Дискотеке Авторадио.

Буланова призналась, что сейчас она живет в Санкт-Петербурге, а ее муж остается в Москве. При этом супруги регулярно видятся и поддерживают отношения, несмотря на расстояние. По словам артистки, такой ритм жизни их устраивает и не мешает чувствовать себя семьей.

«(Нет такого. — Прим. Ред.), что он улетел на Луну, на Марс, а я здесь. Мы видимся раз в неделю. Мы все равно встречаемся, потому что я в Москву периодически приезжаю. Он не забывает, как я выгляжу», — рассказала певица.

Буланова подчеркнула, что в нынешнем браке впервые почувствовала рядом с собой мужчину, на которого действительно может рассчитывать. По ее словам, для нее важно ощущение поддержки и безопасности.

«Я понимаю, что это человек — за меня. У меня, к сожалению, не было из предыдущих двух мужей ни одного такого, который бы действительно за меня вступился», — отметила артистка.

Избранником певицы стал предприниматель Валерий Руднев. До этого он занимался профессиональным теннисом, а позже перешел в бизнес. Пара долго не афишировала отношения, однако позже Буланова подтвердила роман. Разница в возрасте между супругами составляет 19 лет.

История их отношений развивалась постепенно. В 2022 году в СМИ появились сообщения о возможной помолвке артистки. Тогда подруга певицы Елена Королева рассказала о якобы полученном предложении руки и сердца и подаренном кольце. Сама Буланова позже заявила, что это была шутка.

Однако уже вскоре певица действительно сообщила о подготовке к свадьбе. Она рассказывала, что организацией торжества занимался будущий супруг, поскольку ее собственный график был заполнен съемками и выступлениями. Свадьба состоялась 2 июня 2023 года в Санкт-Петербурге.

После регистрации брака Буланова также решила сохранить связь со своей фамилией. Она рассказывала, что не хотела полностью отказываться от привычного имени, поэтому выбрала двойную фамилию — Буланова-Руднева.

Весной 2025 года певица рассказывала, что рассматривает возможность снова стать матерью. Еще до третьего замужества она заморозила яйцеклетки в клинике репродуктивных технологий и допускала использование услуг суррогатной матери.

Гостевой брак — мнение психолога

Тема гостевого брака после признания певицы вызвала интерес не только к ее личной истории, но и к самому формату отношений. Психолог Наталья Панфилова в беседе с 5-tv.ru отметила, что такой вариант семейной жизни не является чем-то необычным, если он устраивает обоих партнеров.

«Все, о чем договорились в паре, если это обоих устраивает, то почему бы и нет. Если кто-то согласен, а кто-то не очень, но вынужден как-то на это пойти, тогда это, на самом деле, не очень хорошо для такого, кто соглашается на такие условия», — пояснила специалист.

По словам психолога, гостевой брак может иметь свои преимущества. Например, некоторые пары выбирают его, чтобы сохранить личное пространство, избежать бытовых конфликтов и при этом поддерживать отношения.

Особенно часто такой формат встречается у людей с разным графиком работы. Например, когда один из партнеров постоянно находится в командировках, работает в другом городе или имеет высокую профессиональную нагрузку.

Также к гостевому браку могут приходить люди зрелого возраста. В таких случаях причиной может стать желание сохранить самостоятельность, особенно если у каждого уже есть собственная недвижимость, финансовые обязательства или привычный уклад жизни.

Специалист обратила внимание и на возможные сложности. Главная из них — отсутствие четких договоренностей между супругами. Если один человек воспринимает гостевой брак как комфортную модель, а второй ожидает традиционной семьи с общим бытом, со временем могут появиться претензии.

«Если мы говорим про взрослых людей, то, на самом деле, здесь <…> в обязательном порядке надо договариваться, чтобы не вводить партнеров в заблуждение. Неважно, это будет официальный брак или неофициальный брак. Если это молодежь, то понятно, что здесь больше вольности, больше того, что может, наоборот, даже какую-то спонтанность вносить в отношения, добавлять пикантности», — подчеркнула Панфилова.

Три главы любви

За годы карьеры Татьяна Буланова трижды создавала семью.

Первый серьезный союз Булановой начался еще в период ее работы с группой «Летний сад». Ее избранником стал руководитель коллектива Николай Тагрин. На момент знакомства с певицей он был женат, однако позже завершил предыдущие отношения и связал жизнь с Татьяной.

Пара прожила вместе 13 лет. В 1993 году у супругов родился сын Александр. В тот период Буланова активно строила музыкальную карьеру и много работала. Позже певица рассказывала, что ей приходилось выбирать между семьей и профессиональной деятельностью.

Артистка признавалась, что не относилась к числу звезд с огромными гонорарами, однако ее заработка хватало, чтобы обеспечивать себя, ребенка и помогать родителям. Именно работа в тот период стала для нее главным направлением жизни.

Несмотря на расставание, Николай Тагрин и Татьяна Буланова смогли сохранить профессиональные отношения. Он продолжил работать с певицей как продюсер и звукорежиссер.

Следующий важный этап в жизни певицы начался после знакомства с Владиславом Радимовым — бывшим футболистом сборной России.

В 2005 году Татьяна вышла замуж за Радимова. Разница в возрасте между супругами составляла шесть лет. Певица была старше избранника, однако это не помешало им построить семью. Через два года после свадьбы у пары родился сын Никита.

В доме Булановой появились сразу два поколения детей. Старший сын Александр смог найти общий язык с отчимом, а отношения с родным отцом после этого периода стали сложнее.

В одном из интервью певица рассказывала, что Тагрин болезненно воспринял ситуацию и на некоторое время прекратил общение с сыном. Однако спустя годы отношения между ними начали восстанавливаться.

С Радимовым Буланова прожила около десяти лет. В 2013 году певица даже записала композицию «Вперед, Зенит!» в поддержку футбольного клуба, с которым был связан ее супруг. Однако уже через несколько лет их семейная история завершилась разводом.

Официальное расставание произошло в 2016 году. Причины разрыва бывшие супруги подробно не раскрывали. В СМИ появлялись различные версии, в том числе сообщения о возможных изменах, однако сама Буланова лишь отмечала, что причина развода была неприятной.

После расставания они продолжали жить под одной крышей. Как объясняла певица, такой вариант позволял сыну Никите спокойно общаться с отцом и не чувствовать резких изменений в семье.

Позже Буланова рассказывала, что полностью исключать возможность повторного брака с Радимовым она не готова. Однако этого не произошло.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Татьяна Буланова поделилась с корреспондентом деталями непростых эпизодов гастрольной жизни, связанных с проблемами со здоровьем.

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