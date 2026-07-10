Леопарда-прабабушку впервые зафиксировали в Приморье

Фото: Telegram/«Земля леопарда» — дирекция заповедников/amurleo_land

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

На данный момент ее родословная — одна из самых длинных известных науке.

В Приморье впервые самка леопарда стала прабабушкой. Об этом сообщили сотрудники национального парка «Земля леопарда».

Правнук появился у самки леопарда Leo 23 °F по имени Грация. За все время хищница подарила жизнь десяти детенышам. Грация стабильно приносит потомство раз в два года. Ученые отметили, что подобная плодовитость — настоящая редкость.

Правнука Грации удалось вычислить по генеалогическому древу. Сотрудники нацпарка постоянно наблюдают за животными. В частности, они систематически сверяют данные о родственных связях.

В ходе одной из проверок стало известно, что одна из внучек Грации — Leo 280 °F — родила котенка. Малыша зафиксировали фотоловушки.

«На данный момент родословная Грации — одна из самых длинных, известных науке — целых четыре поколения», — сказано в публикации в Telegram-канале нацпарка «Земля леопарда».

На сегодняшний день на территории нацпарка «Земля леопарда» проживает как минимум семь взрослых котят Грации. Одного леопарда — детеныша матери героини — передали Китаю.

Ранее генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова рассказала о просьбе оставить панду Катюшу в России. Любимица посетителей зоосада появилась на свет три года назад. Малышку должны отправить на Родину — в КНР — в возрасте четырех лет. Дома ей намерены искать жениха.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.