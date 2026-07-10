Сапер и гусеничный робот: кадры пресечения ФСБ теракта на аэродроме под Ростовом

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/ЦОС ФСБ РФ; 5-tv.ru

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Оперативная группа нашла и обезвредила все 13 беспилотников со взрывчаткой.

Центр общественных связей (ЦОС) Федеральной службы безопасности (ФСБ) России опубликовал видео пресечения теракта на военном аэродроме «Ростов-Центральный» в Ростовской области.

Оперативники ФСБ обнаружили подготовленный агентами Главного управления разведки Министерства обороны (ГУР МО) Украины схрон с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). На дроны были установлены системы искусственного интеллекта и взрывные заряды, каждый весом в один килограмм.

Для изъятия взрывчатки и дронов на место вызвали сапера, а также был применен гусеничный робот. Затем взрывотехники обезвредили боевые части беспилотников.

О подготовке теракта сообщил гражданин России, которого хотели завербовать украинские спецслужбы. ГУР МО Украины собирались устроить атаку на «Ростов-Центральный» с применением 13 FPV-дронов и предложили мужчине денег за содействие. Гражданин заявил правоохранителям о поступившем предложении, благодаря чему и был обнаружен тайник с беспилотниками.

Операция прошла в рамках предотвращения масштабной серии терактов на территории России. Ранее ФСБ РФ также пресекла теракт с применением БПЛА против российского офицера в Москве.

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