Матч Франции и Марокко на ЧМ-2026 по футболу прошел с пустыми трибунами

Фото: www.globallookpress.com/Baptiste Fernandez

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Триумфатор смог вырвать победу только во втором тайме.

На футбольном матче четвертьфинала чемпионата мира между сборными Франции и Марокко, который проходил в Фоксборо, часть трибун оставалась пустой. Об этом сообщили РИА Новости.

Несмотря на статус матча, болельщики не сумели обеспечить полную загрузку стадиона. Корреспондент агентства с места событий передал, что пустующие кресла отчетливо были видны в центральных секторах стадиона.

Кроме того, серьезный недобор зрителей наблюдался на верхних ярусах спортивной арены. Они остались незаполненными даже после начала противостояния команд.

К моменту начала второго тайма футболисты обеих сборных не смогли поразить ворота соперников. На табло сохранялся ничейный счет 0:0.

Однако Франция одержала победу над командой Марокко в матче со счетом 2:0. Голы забили Килиан Мбаппе и Усман Дембеле во втором тайме.

В следующем раунде триумфатор сразится с лучшей командой из параллельного четвертьфинального поединка, в котором за путевку в полуфинал ведут борьбу сборные Испании и Бельгии. Матч между командами пройдет 10 июля в 22:00 по московскому времени.

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