Дымовые шашки и полиция с дубинками: болельщики из Марокко вышли на улицы Гааги

Болельщики из Марокко устроили беспорядки на улицах Гааги после поражения на ЧМ

Фото, видео: 5-tv.ru

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Разгневанные проигрышем сборной на ЧМ-2026 фанаты перекрыли дороги и устроили беспорядки.

Марокканские болельщики устроили беспорядки на улицах города Гаага в Нидерландах после поражения национальной команды на чемпионате мира. Соответствующие кадры публикует 5-tv.ru.

Фанаты, разгневанные проигрышем сборной, перекрыли дороги — они большими группами встали прямо на проезжей части, мешая проезду машин. Марроканцы жгут дымовые шашки, кричат и размахивают флагами.

Власти вывели на улицы наряды полиции с щитами и дубинками, нескольких болельщиков задержали.

Ранее сборная Франции выиграла у соперников из Марокко в четвертьфинале чемпионата мира, который проходит в США, Мексике и Канаде. Матч состоялся в Бостоне со счетом 2:0 — во второй половине игры Килиан Мбаппе и Усман Дембеле забили решающие мячи. Национальная команда республики стала первой, вышедшей в полуфинал. На улицах Парижа также начались массовые беспорядки — празднующие фанаты заполонили улицы. Во французской столице прошел ряд задержаний самых буйных болельщиков.

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