США прекратили наносить удары по Ирану

Фото: www.globallookpress.com/Federico Gambarini

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При этом в Вашингтоне допустили их возобновление.

Американские военные временно приостановили атаки на Иран. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванных чиновников.

Причина отказа Вашингтона от ударов по территории исламской республики — переговорный процесс. При этом собеседники телеканала заявили о возможной новой атаке США на ИРИ. По их словам, это может произойти ночью.

Источники также отметили, что Вашингтон не намерен идти по пути обострения обстановки на Ближнем Востоке, поэтому между ударами по Ирану делает длительные паузы.

Кроме того, чиновники сказали, что американские войска не совершали нападения на территорию исламской республики, в то время как иранские СМИ писали об атаках на объекты в Бушере, Конареке и Чогадеке.

«Ситуация динамично развивается, и удары могут возобновиться при необходимости», — добавили в CNN.

В ночь на 8 июля США совершили удары по Ирану якобы из-за атак Тегерана на корабли в Ормузском проливе. В ответ иранские военные ударили по американским военным объектам в странах региона.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Корпус стражей исламской революции атаковал командный центр США и авиабазу Аль-Азрак в Иордании.

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