Оставили с лапшой на ушах: пятая часть макарон на рынке оказались фальсификатом

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова; 5-tv.ru

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Приготовить их al dente не получится — разварятся в кашу.

Заварить кашу просто, особенно если на упаковке не макароны из твердых сортов, а их бледная имитация. Оказалось, каждый пятый продукт на российском рынке не соответствует стандартам, это фальсификат с превышением мягкой муки в пять раз. А с ней, как ни крути, al dente не сваришь. И чтобы проверить это на практике, мы пригласили итальянского шефа. Кулинарное расследование провел корреспондент «Известий» Захар Акопов.

«Вот с этой маленькой машинки все начиналось. На моей кухне», — сказала основатель макаронного производства в Челябинске Елена Савушкина.

Махинации производителей с составом продукта могут его испортить. Об этом хорошо знает Елена Савушкина.

Кулинарное хобби переросло в небольшое производство. В составе — мука только из твердых сортов пшеницы и овощной сок-пюре, например, из шпината, тыквы, грибов или томата. Личный контроль качества на каждом этапе.

«Твердые сорта пшеницы — они не развариваются, хорошо держат форму, и они полезные. Белая мука, к сожалению, она не подходит. Она мягкая, у нее нет столько полезных свойств. Лучше булочки какие-то печь», — отметила Елена Савушкина.

Крупные предприятия вывели на чистую воду специалисты Национальной ассоциации производителей макаронных изделий. Они провели исследование и выяснили: каждая пятая упаковка на отечественных прилавках с маркировкой «Сделано из твердых сортов пшеницы» — фальсификат.

«Из 25 проверенных нами торговых марок макаронных изделий группы „А“ 20 показали результат, не соответствующий нормативам. Доля мягкой муки в таких макаронных изделиях больше 25%», — рассказал исполнительный директор Национальной ассоциации производителей макаронных изделий Сергей Немировский.

Что в пять раз выше допустимой нормы. Масштабы кулинарного бедствия поражают — порядка 120 тысяч тонн любимого для всей страны продукта не соответствуют стандарту. Мы решили провести свой эксперимент. Ответственную миссию доверили Джакомо Ломбарди. Кому, как не итальянскому шеф-повару, лучше всего разбираться в пасте.

Для эксперимента мы подготовили спагетти из твердых сортов пшеницы в ценовой категории от 50 рублей до 500. Если верить производителю, до состояния al dente потребуется примерно восемь минут. Посмотрим, что из этого получится.

Распознать пасту высшей категории и фальсификат не сложно. Чтобы потребитель не остался с лапшой на ушах, первым делом стоит посмотреть на внешний вид продукта.

«Сразу видно разницу. Которые дешевле — видно, они гладкие. И цвет ненатуральный. Которые очень хорошие — рифленые чуть-чуть», — пояснил итальянский шеф-повар Джакомо Ломбарди.

Производителям достаточно добавить больше муки из мягких сортов, чтобы нарушить технологию. Некоторые даже не скрывают манипуляции и указывают это в составе, что, впрочем, не противоречит правилам.

«Закон регламентирует состав. Заголовок — это поле для бизнеса, на котором он привлекает внимание к своему продукту. И, конечно же, пытаются здесь хитрить», — сказал маркетолог Денис Федоренко.

Такие макароны уступают настоящим изделиям из твердых сортов по качеству и пользе. А вместо питательных микроэлементов и сложных углеводов организм получит пустые калории.

«Мягкие сорта макарон — там больше крахмала, но меньше и клетчатки, и белка, и витаминов. Это опасно для тех людей, у кого лишний вес, и, соответственно, опасно для диабетиков», — подчеркнула диетолог Елена Соломатина.

Самое время вернуться к нашему эксперименту.

— Итак, шеф, ваш вердикт. Это дешевые спагетти, это дорогие?

— Как вы видите, это дешевое и очень переварено, и не al dente. Вот это уже нормальная паста — уже al dente. Восемь минут и восемь минут, — подвел итог Джакомо Ломбарди.

Стоит обращать внимание и на цвет. Качественный продукт не бывает бледным или серым. Кроме того, если макароны крошатся в упаковке, к приготовлению лучше даже не приступать. При соблюдении этих простых правил той же карбонаре или болоньезе ничего не угрожает.

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