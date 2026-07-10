Зенитчики «Днепра» работают в связке с дроноводами. Лучшее видео из зоны СВО

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Огневые группы базируются на бронированных транспортных средствах.

Мобильные зенитные огневые группы 18-й общевойсковой армии группировки «Днепр» круглосуточно несут боевое дежурство по защите позиций и гражданской инфраструктуры от украинских беспилотников. Самые яркие кадры из зоны СВО — смотрите в материале 5-tv.ru.

Группы сформированы в каждом подразделении и вооружены зенитными установками ЗУ-23-2, крупнокалиберными пулеметами и пулеметами Калашникова на турелях.

Огневые группы размещаются с учетом взаимодействия с прикрываемыми подразделениями и объектами, встраиваясь в боевые порядки и организуя эшелонированную оборону. Они базируются на бронированных транспортных средствах, что обеспечивает высокую мобильность и способность оперативно реагировать на угрозы с воздуха.

Для уничтожения разведывательных и ударных дронов мобильные группы работают в связке с расчетами зенитных БПЛА-перехватчиков, которые применяют таран для поражения целей.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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