Фото: www.globallookpress.com/Johnny Fidelin

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В четвертьфинале французы обыграли марокканцев.

Сборная Франции по футболу обыграла команду Марокко в матче четвертьфинала чемпионата мира, который проходит в США, Мексике и Канаде. Французы стали первыми полуфиналистами турнира.

Встреча прошла в четверг в Бостоне и завершилась победой сборной Франции со счетом 2:0. В первом тайме соперники не забили, но во второй половине встречи победу французам принесли голы Килиана Мбаппе (60-я минута) и Усмана Дембеле (66).

Для Мбаппе этот гол стал восьмым на нынешнем мировом первенстве. Он делит первую строчку в списке лучших бомбардиров турнира с аргентинцем Лионелем Месси.

Соперником сборной Франции в полуфинале чемпионата мира по футболу станет победитель матча между командами Испании и Бельгии, который определится 10 июля.

В других матчах четвертьфинальной стадии турнира встретятся команды Аргентины и Швейцарии, а также Норвегии и Англии. Обе встречи пройдут 12 июля. Полуфинальные игры намечены на 14 и 15 июля.

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