Фото: © РИА Новости/Кирилл Зыков

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Главу киевского режима не позвали на пленарное заседание, а в итоговой декларации нет и намека на вступление Украины в альянс.

Состоявшийся 7–8 июля в Анкаре саммит НАТО был унизительным для Владимира Зеленского, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Комментарий опубликован на официальном сайте ведомства.

По ее словам, украинского лидера не допустили до пленарного заседания, лишь позволив кратко выступить на «форуме оборонных индустрий». Его традиционный набор требований о поставках систем ПРО и ПВО и боеприпасов не вызвал внятной реакции союзников. Единственным утешением стали несколько коррумпированных «дроновых сделок» и четырехминутная пресс-конференция с генсеком альянса Марком Рютте без вопросов журналистов.

Главным разочарованием для Киева, по словам Захаровой, стала итоговая декларация: в ней нет намека на вступление Украины в НАТО. Обещанная помощь на 2026 год — 70 миллиардов евро — фактически включает ранее анонсированные 35 миллиардов из «формата Рамштайн» и военный транш кредита ЕС. Перспективы дальнейшей поддержки туманны на фоне скептических заявлений Италии, Нидерландов и Болгарии об исчерпании собственных возможностей.

Не помогла Зеленскому и попытка шантажа — в интервью Financial Times накануне саммита он заявил, что отсутствие ядерного оружия делает Украину «мишенью», намекнув на его получение как «гарантию безопасности». Однако, как отметила Захарова, участники саммита не прислушались к этим стенаниям.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала задержание в Великобритании продюсера телеканала RT Джеймса Скотта, которого подозревают в причастности к терроризму.

По словам дипломата, британские власти применяют двойные стандарты. Захарова задалась вопросом, почему на фоне задержания сотрудника RT в стране не предпринимают аналогичных действий в отношении президента Украины Владимира Зеленского. Она подчеркнула, что глава киевского режима открыто отдает приказы наносить удары по гражданским лицам, однако британские власти не предпринимают в его отношении никаких мер.

Захарова также отметила, что Зеленский не скрывает своих приказов атаковать социальные объекты и людей, а его неонацистские формирования похищают, пытают и убивают пленных — как военных, так и гражданских.

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