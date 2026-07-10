Огненное возмездие: чучело футболиста Мбаппе сожгли в Парагвае

Фото, видео: www.globallookpress.com/Johnny Fidelin

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Капитану сборной Франции отомстили за проигрыш на чемпионате мира.

Килиана Мбаппе публично предали огню. На традиционном парагвайском фестивале «сожженный Иуда» — французский футболист — стал главным символом предательства. Именно его фигуру местные отправили в пламя после болезненного поражения своей сборной от Франции на чемпионате мира.

Парагвайцы сожгли Мбаппе, как символ обмана своей команды. Ведь это он пробил неочевидный пенальти в их ворота, в момент, когда команда из Южной Америки впервые в своей истории могла пробиться в 1/8 финала.

В субботу, 4 июля, французы обыграли парагвайцев со счетом 1:0.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что капитан и нападающий французской сборной Килиан Мбаппе забил восьмой мяч на чемпионате мира по футболу 2026 года. Он делит первое место в списке лучших бомбардиров турнира с аргентинцем Лионелем Месси.

Сборная Франции по футболу 9 июля обыграла команду Марокко в матче четвертьфинала ЧМ-2026. Таким образом французы стали первыми полуфиналистами турнира.

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