«Незаменимый»: коллег потрясла смерть Владимира Филимонова

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

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Режиссеру, сценаристу и продюсеру было 62 года.

Режиссер, который мог шуткой объяснить самую сложную задачу, продюсер, который всегда знал, чего он хочет, и философ, который слушал пластинки 60-х и брал от жизни лучшее. И все это об одном человеке. Сегодня не стало Владимира Филимонова. Для нас это не только коллега и не просто профессионал, посвятивший всего себя телевидению и кино, — это друг и товарищ, учившийся вместе с нами и ставший одним из мэтров современного искусства.

«Володя был настоящим другом, с которым мы проработали бок о бок 25 лет. Он был надежным, честным, бесконечно добрым и бескорыстным. А еще он был большим профессионалом, каких мало, обладал уникальным чутьем и, конечно, талантом», — это слова генерального директора МИЦ «Известия» Владимира Тюлина.

Вообще режиссер редко, когда появляется в кадре. Начиная актером в провинциальном театре, потом в творческих мастерских, Владимир Филимонов уже тогда снимал кино. Старт его телекарьеры был на НТВ — множество программ, разные жанры. Потом несколько ролей в кино. Но несмотря на это, даже любительских фотографий и видео очень мало. Зато его работы знает, наверное, каждый из нас. Это сериалы «Спецы», «СМЕРШ», Банда «Зиг Заг», «Операция «Неман», «Операция «Карпаты», «Дорогой Вилли» и еще десятки фильмов и сериалов.

«Это редкое совпадение, когда работа, она действительно приносит удовольствие. И Володя был именно таким человеком. Ему работа приносила огромное удовольствие. Это была его жизнь, это была его единственная жизнь. Он первым приходил на работу, последним уходил. Он приезжал к нам на площадку, он тоже первым приезжал, последним уходил вместе с нами, с продюсером», — рассказала актриса, народная артистка РФ Ольга Погодина.

«Это был такой настоящий человек, которых мало. Этот человек был без двойного дна. То есть он что думал, то и говорил. Он говорил все честно, поэтому с ним было очень приятно и дружить, и работать. Он был большой профессионал, ему можно было просто так позвонить за советом. И типа: „Володь, что ты думаешь, как ты считаешь?“ Он всегда подскажет, он всегда что-то расскажет», — поделился кинопродюсер Максим Королев.

«Я с Володей Филимоновым познакомился много лет назад. Мы работали с ним вместе на сериале „Кадетство“. Он снимал один из сезонов. Искренний, очень душевный человек, настоящий профессионал», — подчеркнул генеральный директор компании «НМГ Студия» Дмитрий Табарчук.

«Отсутствие Володи, оно будет ощущаться позже, когда станет понятно, что-то, чем он занимался, и слова о том, что незаменимых людей нет, — они плохие слова. Такое бывает. Володя всегда на своем месте делал то, что по-максимуму надо было сделать на его месте, в его работе, в его ситуации», — отметил кинопродюсер, режиссер Михаил Погосов.

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