Смерть мотору: в России растет спрос на топливные присадки

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Россиянам начали продавать добавки, которые превращают бензин АИ-92 в АИ-95.

Что же касается работы внутри России, то здесь государству и бизнесу удается находить общий язык. И хороший пример — нынешняя ситуация в стране с топливом. И чиновники, и предприниматели в таких условиях еще никогда не работали. Поэтому решения принимают совместно, и методы неординарные.

Например, уже в шести регионах страны ввели так называемую систему «чет-нечет» для покупки топлива. Она хорошо показала себя в Орловской области, когда водители заправляются по дням в соответствии с первой цифрой своего номера. В итоге и на заправках пусто, и топливо есть.

Хотя, конечно, мелкие частники начали использовать и незаконные способы, например, присадки, превращающие низкокачественный бензин в 95-й или 98-й. Корреспондент «Известий» Алексей Целищев проверил, что наливают на АЗС.

Гаражный кооператив на окраине Воронежа: продавец с сайта объявлений показывает нам автомобильные присадки. Убеждает, что для двигателя опасности нет. В столичном автосервисе с этим не согласны.

«Это следствие некачественных присадок. Здесь мы можем увидеть рыжий нагар», — рассказал о последствиях старший автомеханик Имам Касумов.

Забитые от нагара топливные форсунки говорят об одном: присадка — подделка.

«Жидкость залита абсолютно другая. В лучшем случае, если будет просто обычный спирт, а в худшем — когда добавлены неправильные пропорции присадок», — пояснил Касумов.

Присадки — своеобразный усилитель для двигателя. Одни повышают октановое число бензина — из 92-го получается до 95-й. Другие — прочищают мотор и топливную систему. Каждый производитель разрабатывает свой состав, общего рецепта нет.

«Невыработаны регламенты полноценные, за счет чего могут на рынок приходить некачественные присадки», — отметил автоэксперт Сергей Петров.

Автомобилист Максим хотел как лучше, но попал на дорогой ремонт.

«Двигатель, можно так сказать, начал троить. То есть он начал некорректно работать, недостаточно ровно. Просто из-за этой присадки мне пришлось поменять весь мотор», — поделился Максим Гораш.

Признается, что клюнул на уловки маркетологов. На маркетплейсах — десятки предложений. От бюджетных — до 500 рублей за бутылку. До премиальных — стоимостью в несколько тысяч. И цена с каждым месяцем растет. С мая спрос увеличился в пять раз. В обычных автомагазинах присадки уже практически не найти.

Зато в интернете новый хит — присадки-таблетки. Реклама обещает: пара капсул на топливный бак — и двигатель, как новый. Эксперты уверены, что эффект будет еще хуже, чем от некачественных жидкостей.

«Если автомобилисты думают, что добавлением каких-либо волшебных присадок, таблеток или каких-то жидкостей в бензин можно принципиально улучшить свойства бензина, то это не так. Таблетками это сделать невозможно. Есть неплохие октаноповышающие жидкости, то есть это не таблетки», — заявил автоэксперт Максим Кадаков.

Замена свечей, форсунок или катализатора, промывка двигателя — это самые безобидные последствия от применения некачественных присадок. Ошибиться легко, а в случае серьезной поломки стоить это может, как полмашины.

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