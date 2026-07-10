В округе Ставрополья ввели режим ЧС после атаки БПЛА и пожара на промобъекте

Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский

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Постановление вступило в силу со дня принятия.

Хутор Вязники в Шпаковском округе Ставропольского края признали зоной чрезвычайной ситуации (ЧС). Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте администрации муниципального образования.

Руководство объявило о введении мер после атаки вражеских беспилотников на промышленное предприятие, расположенное на территории хутора, и последовавшего пожара. Постановление вступило в силу со дня принятия.

«Границей зоны чрезвычайной ситуации последствий взрыва и возгорания на промышленном объекте в результате атаки беспилотных летательных аппаратов, произошедшей в ночь с 8 на 9 июля 2026 года, определить территорию хутора Вязники Шпаковского муниципального округа Ставропольского края», — сказано в тексте.

Об атаке и возгорании на промышленном объекте в Вязниках сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров. По его словам, жертв и пострадавших в результате происшествия нет. Власти также эвакуировали жителей близлежащих домов, они находятся в пункте временного размещения.

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