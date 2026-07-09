Европарламент одобрил создание цифрового евро

Фото: 5-tv.ru

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Решение поддержали большинство депутатов, однако опасения по поводу инициативы никуда не исчезли.

Европейский парламент (ЕП) поддержал проект создания цифрового евро. Об этом сообщило издание European Conservative.

Инициатива получила 416 голосов «за» при 169 «против» и теперь переходит к заключительному этапу межинституциональных переговоров перед предполагаемым запуском в январе 2029 года.

«Цифровой евро был одобрен 416 голосами «за» при 169 голосах «против», — говорится в материале.

До конца года Совету ЕС, Европарламенту и Еврокомиссии предстоит согласовать окончательные параметры инициативы. После этого Европейский центральный банк рассчитывает начать ограниченное тестирование новой валюты уже в 2027 году.

В Брюсселе считают, что цифровой евро позволит укрепить стратегическую самостоятельность Евросоюза и уменьшить зависимость от американских платежных систем. При этом подчеркивается, что новая форма денег будет использоваться параллельно с наличными, а не заменит их.

Вместе с тем идея вызывает критику. Часть депутатов Европарламента и экспертов в сфере защиты персональных данных опасается, что цифровая валюта может стать инструментом финансового контроля и усиленного надзора.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава Гознака Аркадий Трачук оценил влияние цифрового рубля на денежное обращение в России. По мнению Трачука, введение новой формы национальной валюты приведет к перераспределению спроса между наличными и безналичными деньгами. При этом, по его словам, цифровой рубль не заменит существующие формы, а будет использоваться наряду с ними.

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