Путин объявил благодарность Валерию Гергиеву

Фото: © РИА Новости/Кристина Соловьёва

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Распоряжением главы государства были отмечены еще несколько представителей различных сфер.

Президент России Владимир Путин объявил благодарность директору Большого и Мариинского театра, народному артисту РФ Валерию Гергиеву. Соответствующее распоряжение главы государства было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«За активное участие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий объявить благодарность президента Российской Федерации <…> Гергиеву Валерию Абисаловичу», — говорится в документе.

Кроме того, распоряжением главы государства были отмечены еще несколько представителей различных сфер. Среди них — директор центра страноведческого анализа РЭУ им. Г. В. Плеханова Владимир Беклямишев и начальник отдела департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Минкультуры России Лев Остапчук.

Также благодарности президента удостоились руководители Фонда Международной премии мира имени Л. Н. Толстого — директор организации Доку Завгаев и его заместитель Игорь Макеичев. Их отметили за участие в подготовке и проведении значимых мероприятий.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин присвоил звание Героя Труда Российской Федерации балетмейстеру Борису Эйфману. Государственной награды он удостоен за особые заслуги в развитии отечественного хореографического искусства и многолетнюю плодотворную творческую деятельность.

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