В Белгородской области в результате атаки ВСУ пострадали два мирных жителя

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

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Также были повреждены транспортные средства.

В Белгородской области два мирных жителя получили ранения в результате атаки украинского беспилотника. Об этом сообщил оперативный штаб региона в своем канале в мессенджере МАКС.

По данным властей, удар дрона пришелся по участку дороги между селами Колыхалино и Шелаево Валуйского округа. Один мужчина получил слепое осколочное ранение лица, второй — осколочные ранения спины.

Пострадавших доставляют бригады скорой помощи в Валуйскую центральную районную больницу, где им оказывают необходимую медицинскую помощь. Также в результате атаки были повреждены три транспортных средства.

Накануне, 8 июля, в Белгородской области произошло несколько атак. В селе Никольское беспилотник ВСУ ударил по пассажирскому автобусу, в результате чего пострадал один человек. Кроме того, в Борисовском округе FPV-дрон взорвался рядом с автомобилем скорой помощи. Тогда ранения получили фельдшер и водитель медицинской бригады.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что средства противовоздушной обороны в период с 08:00 до 20:00 по московскому времени уничтожили 152 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. По информации ведомства, дроны сбили над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Тверской и Тульской областями, а также над Московским регионом, Крымом и акваторией Азовского моря.

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