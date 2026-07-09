«Продюсер до мозга костей»: Погодина вспомнила Владимира Филимонова

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

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Народная артистка РФ призналась, что за годы совместной работы между ними не возникло ни одного серьезного разногласия.

Народная артистка России Ольга Погодина рассказала о многолетней дружбе и совместной работе с продюсером РЕН ТВ, руководителем дирекции производства кино и сериалов Владимиром Филимоновым. Воспоминаниями актриса поделилась в беседе с 5-tv.ru

По словам актрисы, их знакомство состоялось во время работы над масштабными телевизионными проектами. Профессиональные отношения быстро переросли в настоящую дружбу, а взаимопонимание помогало решать любые творческие задачи.

«Мы с Володей проработали в целом три года, и это были очень сложные моменты нашей жизни. Мы начали делать с Володей большие сериалы и познакомились. Очень быстро подружились, мы стали не просто коллегами, а мы прям друзьями стали», — рассказала Погодина.

Артистка отметила, что они всегда одинаково смотрели на творческий процесс и без труда находили общий язык. По ее словам, за три года совместной работы у них не возникло ни одного спора, а при утверждении актеров они нередко одновременно называли одни и те же кандидатуры. Вспоминая коллегу, Погодина подчеркнула, что Филимонов был полностью предан своему делу.

«Он первым приходил на работу, последним уходил. Он приезжал к нам на площадку, он тоже первым приезжал, последним уходил вместе с нами, с продюсерами. Вот он был продюсером до мозга костей», — поделилась артистка.

Она также добавила, что даже самые сложные рабочие вопросы Владимир Филимонов решал уважительно и спокойно, сохраняя доброжелательное отношение к коллегам. По признанию актрисы, известие о его смерти стало для нее тяжелым личным потрясением.

Владимир Филимонов ушел из жизни 9 июля. За годы работы он внес значительный вклад в развитие отечественного телевидения и кинопроизводства, создав десятки проектов, полюбившихся миллионам зрителей.

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