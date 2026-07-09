Картины рэпера ST пострадали при потопе в московской галерее

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Произведения искусства артиста не были застрахованы.

Несколько картин рэпера Александра Степанова, более известного под псевдонимом ST, пострадали во время потопа в галерее Омельченко в центре Москвы. Об этом артист рассказал в беседе с 5-tv.ru.

«Произошла такая ужасная ситуация. Затопило галерею. Пострадало большое количество работ, которые были представлены, которые хранились у него. И в том числе ряд работ, которые я у него хранил, потому что все никак не мог забрать», — рассказал музыкант.

По словам ST, картины не были застрахованы. Сейчас он планирует связаться с владельцем галереи, чтобы обсудить, как действовать дальше.

«Буду созваниваться и узнавать, что и как поступать. В любом случае будем как-то из этой ситуации выбираться», — отметил музыкант.

Потоп произошел 5 июля из-за прорыва трубы. В результате аварии пострадали более 500 произведений искусства. Большую часть работ удалось быстро вывезти в соседние галереи и мастерские художников, а поврежденные полотна сейчас сушат и готовят к реставрации.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в парижском Лувре произошла крупная коммунальная авария. Из-за прорыва водопроводной трубы были подтоплены залы с произведениями XV и XVI веков.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС