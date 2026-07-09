Умер креативный продюсер РЕН ТВ Владимир Филимонов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Его уход стал невосполнимой утратой для всего медиасообщества.

Креативный продюсер РЕН ТВ, руководитель дирекции производства кино и сериалов Владимир Филимонов ушел из жизни в четверг, 9 июля. Его вклад в развитие отечественного телепроизводства стал целой эпохой, а фильмография включила в себя множество знаковых проектов, ставших популярными у миллионов зрителей.

«Мы потеряли не просто коллегу. Володя был настоящим другом, с которым мы проработали бок о бок 25 лет. Он был надежным, честным, бесконечно добрым и бескорыстным. А еще он был большим профессионалом, каких мало, обладал уникальным чутьем и, конечно, талантом. Весь наш коллектив скорбит и выражает искренние соболезнования родным и близким», — поделился генеральный директор МИЦ «Известия» и телеканала РЕН ТВ Владимир Тюлин.

Продюсера вспоминают не только как профессионала своего дела, но и человека редких душевных качеств. К нему часто шли за советом или просто за добрым словом.

«Я с Володей Филимоновым познакомился много лет назад. Мы работали с ним вместе на сериале „Кадетство“. Он снимал один из сезонов. <…> Очень душевный человек, настоящий профессионал. <…> Потом через какое-то время мы пересеклись с ним, когда он начал работать на РЕН ТВ, и сделали несколько проектов вместе с ним. Это талантливый, ответственный специалист и, самое главное, хороший человек», — отметил генеральный директор компании «НМГ Студия» Дмитрий Табарчук.

Филимонов родился 29 ноября 1963 года. Его путь в кино и на телевидении был долгим и насыщенным: он успел поработать и на НТВ, и в театре. За годы работы на РЕН ТВ он стал не просто продюсером, но и тем, кто умел разглядеть потенциал там, где другие видели риски, и собрать команду так, что каждый чувствовал себя нужным.

Среди работ продюсера значатся такие картины, как «Зло», «Операция «Неман», «Банда «ЗИГ ЗАГ», «Варяг», «Отцы», «Беглец» и «Крутые меры». Также он работал над проектами «Операция «Карпаты» — 1, 2», «СМЕРШ. Продолжение», «СМЕРШ 3», «СМЕРШ 4», «Разящий луч», «По следу зверя», «Дорогой Вилли», «Грачи», «Сокровища скифов» и «Крайние меры». В эти истории продюсер вкладывал не только профессиональные качества, но и частичку своей души, находя общий язык со зрителем.

Уход Владимира Филимонова стал невосполнимой утратой для всего медиасообщества. В памяти друзей и коллег он останется как человек, сочетавший в себе железную профессиональную хватку и искреннюю теплоту.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.