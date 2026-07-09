Гуманоидные роботы Роберт и Матильда заключили брак

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В ходе церемонии андроиды обменялись не кольцами, а специальными браслетами.

В Москве впервые прошла церемония бракосочетания между двумя гуманоидными роботами. Мероприятие состоялось в библиотеке имени Пушкина, а «молодожены» — Роберт и Матильда — до этого были представлены на Петербургском международном экономическом форуме-2026.

В ходе обряда роботы обменялись не кольцами, а специальными браслетами, после чего произнесли друг другу клятвы. Роберт пообещал Матильде быть «надежным партнером во всех алгоритмах жизни», поддерживать при любых обновлениях и сохранять «устойчивое соединение» их процессоров. Матильда, в свою очередь, согласилась принять этот обмен как символ их союза.

По завершении ритуала ведущая объявила их «роботосупругами».

К слову, Роберт по «профессии» числится офисным сотрудником и блогером, а Матильда — балериной, но в будущем их функционал может быть расширен под нужды предприятий.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Санкт-Петербурге танцующий робот встретил выпускников на празднике «Алые паруса — 2026».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.