Первый замгубернатора Курской области попал в ДТП

Фото: Правительство Курской области

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Чиновник не пострадал, а 15-летняя девочка и еще четверо участников госпитализированы.

Первый заместитель губернатора Курской области Александр Чепик стал участником серьезной аварии в Конышевском районе, в результате которой травмы получили пять человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Инцидент произошел около 14:40 на пятом километре автодороги «Конышевка — Макаро-Петровское», куда чиновник прибыл с рабочим визитом.

По предварительной информации регионального УМВД, столкнулись сразу три автомобиля.

Первым не разъехался водитель Daewoo Nexia 2008 года рождения, который двигался со стороны деревни Макаро-Петровское. Он врезался во встречную Toyota под управлением автомобилиста 1995 года рождения, после чего Daewoo отбросило на следовавший за Toyota Chevrolet.

Сам Александр Чепик, находившийся в одной из машин, отделался испугом и за медицинской помощью не обращался.

Однако остальным участникам повезло меньше. Водителя Daewoo и его 15-летнюю пассажирку экстренно доставили в стационар, еще троих человек, включая водителя и женщину-пассажира Chevrolet, врачи осмотрели прямо на месте.

Полиция проводит проверку.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как чудесным образом проезжавшие мимо ДТП врачи смогл спасти попавшего в аварию мужчину в Красноярске.

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