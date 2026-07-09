Стало известно о судьбе корги задержанной ФСБ россиянки

Фото: © РИА Новости/Екатерина Лызлова

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Собака находилась с женщиной в момент задержания.

Корги задержанной правоохранительными органами девушки, которая планировала теракт в отношении высокопоставленного военного Минобороны РФ, нашли новый дом. Об этом KP.RU рассказали сотрудники спецслужб.

Ранее российские спецслужбы сообщили о пресечении попытки атаки на высокопоставленного военнослужащего. В ходе операции была задержана 25-летняя женщина, которую подозревают в сотрудничестве с СБУ.

На видео с момента задержания рядом с девушкой находилась собака породы корги. Животное бегало неподалеку, выглядело растерянным и периодически смотрело в сторону хозяйки и сотрудников спецслужб. Кадры с питомцем вызвали широкий отклик у пользователей интернета. Многие выразили обеспокоенность судьбой собаки и заявили о готовности забрать ее себе.

«Для собачки мы нашли новый дом и надежных хороших хозяев. В приют ее никто сдавать не будет, успокойте читателей», — сообщили сотрудники спецслужбы.

Сотрудники ФСБ предотвратили серию диверсионно-террористических актов, подготовленных украинскими спецслужбами на территории России. Одним из эпизодов стало предотвращение теракта в Москве в отношении высокопоставленного военнослужащего Минобороны.

В Центре общественных связей ФСБ сообщили о задержании 25-летней россиянки, которая, по данным ведомства, участвовала в преступных схемах с 2024 года.

По информации ФСБ, задержанная выполняла роль наводчицы. В марте 2026 года она арендовала квартиру напротив дома предполагаемой цели, установила скрытые камеры для наблюдения за жильем и автомобилем военного и передавала полученные данные украинскому куратору.

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