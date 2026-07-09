В МАКС добавили функцию создания публичных каналов для пользователей Android

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Новая опция позволит авторам делиться информацией с более широкой аудиторией.

Пользователи МАКС на устройствах с Android получили возможность создавать публичные каналы и открывать доступ к ранее закрытым. Об этом сообщили в пресс-службе мессенджера.

В ближайшие дни аналогичная функция станет доступна в десктопной и веб-версиях.

Чтобы создать публичный канал, необходимо открыть раздел «Чаты», нажать на плюс, выбрать пункт «Создать канал», добавить фотографию, название и описание. После необходимо перейти к цифровому ID, выбрать раздел «Добавить документы», изменить тип канала на «Публичный» и придумать ссылку с никнеймом.

Перевести уже существующий приватный канал в открытый режим можно через настройки. Пользователи, у которых еще нет цифрового ID, смогут подключить его во время создания публичного канала или через профиль в мобильном приложении МАКС.

По данным мессенджера, в июле количество публичных и приватных каналов в мессенджере превысило десять миллионов. Общая аудитория таких площадок достигла 430 миллионов подписчиков.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что траты рекламодателей на продвижение в МАКС выросли в 37 раз за первые пять месяцев 2026 года.

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