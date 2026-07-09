Новая битва за Ормузский пролив: подробности эскалации на Ближнем Востоке

Фото, видео: www.globallookpress.com/Shadati; 5-tv.ru

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США вновь ударили по Ирану, Тегеран в ответ нанес удар по американской базе в Иордании.

Несколько часов назад Иран нанес удар по позициям США в Иордании. В район, где находится база американских войск, выпустили десять баллистических ракет. Ранее КСИР провел массированную атаку по объектам в Кувейте, Катаре и Бахрейне. Сразу несколько взрывов прогремели у штаб-квартиры пятого флота ВМС США.

В Тегеране назвали это ответом на действия Штатов, которые сейчас расширяют географию целей в исламской республике. Под огнем уже в том числе гражданские объекты. О новом витке противостояния — корреспондент «Известий» Игорь Балдин.

14 погибших и около 80 раненых, большинство — мирные жители — это первые цифры атаки США на Иран. Она стала еще страшнее вчерашней. 90 ракетных ударов — такого не было со времен апрельской эскалации.

Полыхает один из крупнейших иранских портов — Чабахар. Потоплено несколько военных и гражданских судов. Атакован аэродром Ираншахр на юго-востоке страны.

Бьет Пентагон и по гражданской инфраструктуре — железнодорожному мосту в провинции Голестан. Это важный узел, который связывает Ближний Восток с Азией. Взрывы слышны и в Бушере. АЭС, которую там строит Россия, не пострадала.

Почти все американские удары по Ирану идут в прибрежной зоне. Цели: портовая инфраструктура, нефтеналивные терминалы, системы ПВО, подземные хранилища ракет. На карте хорошо видно то, что власти США уже и не скрывают: для них это битва за Ормузский пролив — одна из главных мировых транспортных артерий.

Как заявляют в Белом доме, Тегеран не пропускал в Ормуз американские и израильские суда, и это стало очередным казус-белли.

«Сделка, которую мы заключали, была такой: «США снимает блокаду, если Иран перестает обстреливать корабли. А если снова начнет, наш ответ будет еще жестче, чем прежде», — заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Теперь движение в Ормузском проливе и вовсе практически парализовано.

«США считали недопустимым то, что Иран продолжает контролировать Ормузский пролив. А для Ирана невозможно отказаться от своих амбиций в регионе», — считает военный аналитик Алекс Альфираз Ширз.

Впрочем, Вашингтон на эскалацию пошел первым. О том, что соглашение между США и Ираном обнуляют, на саммите НАТО в Анкаре заявил Дональд Трамп. Победные реляции звучали и в президентском «Боинге», к слову, подаренном ему ближневосточными шейхами.

«Они отчаянно хотят заключить сделку. Они звонили недавно. Я просто не знаю, достойны ли они этого, я не знаю, будут ли они ее соблюдать», — заявил президент США Дональд Трамп.

В КСИР предупреждали: если Вашингтон возобновит боевые действия, иранские ракеты тут же полетят по американским военным объектам. 85 ударов нанесли по базам и хранилищам оружия Пентагона в Кувейте. В Бахрейне несколько взрывов прозвучали рядом со штаб-квартирой Пятого флота ВМС США.

«Иран всегда исторически был противником угнетения. А иранцы не сомневаются в том, что смогут защитить свою страну», — заявил политический аналитик, доктор исторических наук Голамали Дехган.

А вот Вашингтон свое обещание не сдержал: не бить по Ирану, пока не завершится церемония прощания с его верховным лидером Али Хаменеи. Сегодня она проходит в Мешхеде — родном городе аятоллы. Его похоронят в мавзолее Имама Резы.

— Пока американцы придерживаются такого курса, мы всегда будем с ними бороться!

— Мы будем драться с ними, пусть они задумаются о последствиях своих действий.

Арсеналы у Ирана по-прежнему огромны. И если эта война вдолгую, истощаться будет не только иранская, но и американская экономика и военпром.

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