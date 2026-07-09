Фото: ИЗВЕСТИЯ/СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Александр Федоров

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Следствие получило доказательства того, что артист уклоняется от обязанностей иностранного агента.

Комика, актера и продюсера Семена Слепакова* объявили в розыск после завершения расследования уголовного дела. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России (СК РФ).

«Следствием получены доказательства, изобличающие фигуранта в совершении инкриминируемого преступного деяния, в связи с чем уголовное дело передано для направления в суд», — заявили в СК РФ.

По данным ведомства, артист, находясь за пределами России, публиковал материалы в социальной сети без отметки о том, что они размещены иностранным агентом.

В Следственном комитете отметили, что ранее Слепаков* дважды привлекался к административной ответственности за нарушение правил деятельности иностранных агентов. Однако продолжил не выполнять установленные требования.

В ведомстве добавили, что нарушение было выявлено в ходе совместной работы правоохранительных органов. Суд заочно избрал Слепакову* меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что суд оштрафовал рэпера Моргенштерна* на семь миллионов рублей за нарушение требований, связанных со статусом иноагента. Заседание прошло в заочном формате — без участия музыканта.

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* — включен в реестр иностранных агентов РФ.