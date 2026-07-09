В Петербурге произошел пожар в театре имени Комиссаржевской

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Смагин; ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Запланированный спектакль отменен.

В Санкт-Петербурге произошло возгорание в театре имени В. Ф. Комиссаржевской на Итальянской улице. Информацию о пожаре ТАСС подтвердили в пресс-службе учреждения.

Там сообщили, что в здании работают пожарные расчеты, а запланированный на 9 июля спектакль «Месяц в деревне» отменен.

В театре также проинформировали зрителей, что представление не состоится по техническим причинам. Билеты можно вернуть по месту приобретения. Администрация принесла извинения за доставленные неудобства.

МЧС Санкт-Петербурга сообщило, что площадь возгорания составила 50 квадратных метров. К ликвидации пожара привлечено семь единиц техники и 35 человек личного состава.

«В административном здании происходило горение обстановки на площади 50 квадратных метров. <…> В 16:48 пожар локализован», — говорится в сообщении пресс-службы МЧС города в канале в мессенджере МАКС.

Информация о пострадавших пока не поступала. Прокуратура города Санкт-Петербурга устанавливает обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в районе Очаково-Матвеевское на западе Москвы произошел пожар в квартире многоэтажного дома. Возгорание случилось на четвертом этаже здания на Веерной улице. По информации источника 5-tv.ru, в результате пожара погибла девушка.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.